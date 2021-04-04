【青春不要臉】TVB郊野公園拍劇亂拋劇本口罩　居民斥無手尾︰真係不要臉

▲ TVB新劇《青春不要臉》劇組日前在錦田一個郊野公園拍攝後，遺下大量垃圾包括劇本、口罩。

去郊外行山遊玩或工作，都要緊記自己垃圾自己帶走。TVB新劇《青春不要臉》正拍攝得如火如荼，4月1日早上在錦田一個郊野公園拍攝後，遺下劇本、口罩及膠樽等垃圾，有居民途經時發現拍下照片，上載至facebook指責劇組無手尾，引來網民群斥。

▲ 《青春不要臉》的拍攝稿件寫有當日主要演員，包括余德丞、丁子朗、劉穎鏇等。（相片獲CM Leung授權刊登）

當日演員余德丞丁子朗及劉穎鏇

該名居於錦田的居民在facebook發文，並上載多張相片，見到多份寫上《青春不要臉》的劇本稿件散在草地上，稿上列出當日主要演員有余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等，並寫有對白及多個拍攝場口，連劇組人員電話號碼都有。

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曝露劇組人員電話號碼

稿件旁邊還有用過的口罩、膠樽等雜物。該名居民回家時途經現場發現垃圾，在帖文上直斥《青春不要臉》的劇組無手尾。

真係青春不要臉。4月1日早上進入郊野公園來拍劇。走後遺留大量垃圾、劇本，劇組人員電話號碼等……亂拋在地上 。

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大批網民轉發，並留言怒斥「真係唔要面」、「真係好不要臉囉班人」，並呼籲《東張西望》要直擊劇組拍攝情況。

【相片獲網民CM Leung授權刊登】

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責任編輯︰王明芳