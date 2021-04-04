【厚面皮新娘】結婚列送禮清單供親友「認購」　港女渴求PS5及43吋智能電視抽濕機

▲ 一名港女籌備婚禮時列出願望清單，盼親友按清單送禮。

結婚是人生大事，出席婚禮的親友大多會送上禮物，以表祝福。近日有網民在「連登討論區」發文，指一名港女正在籌備婚禮，在社交平台公開自己的願望清單，當中包括各種家電如43吋智能電視、抽濕機、PS5及Switch等，呼籲親友「認購」。

港女列願望清單呼籲親友認購

網民日前上傳數張照片，表示在Facebook發現一名港女正在籌備婚禮，但因限聚令未能邀請所有親友出席，只能舉辦一場小型晚宴。

從圖片可見，新娘連日發文，更新婚禮準備情況，並提及送禮事宜。網民指她每篇文章都會提及自己的「願望清單」，盼親友按清單送禮，批評港女非常厚面皮，

到底佢係咪驚冇人送嘢畀佢？個個post收尾都要提一提。

清單列出十數樣禮品，大多數為家電，價錢由500至6000元不等，包括有43吋智能電視、風扇、抽濕機、PS5及Switch等。網民笑言，新娘連個人版Microsoft Office都要親友送，「有冇咁窮？」。

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網民：唔怕送錯幾好

帖文引來網民討論，有網民指新人列出願望清單是外國流行的送禮文化，認為「如果真係熟，我覺得幾好，唔使怕買錯又唔使買金」、「列晒出嚟清清楚楚咪幾好，又無話一定要送，唔熟咪照俾返幾嚿水人情」、「外國係非常常見，免卻咗好多尷尬同浪費」。

有網民則認為列出願望清單雖然方便，但在社交媒體「擺晒出嚟好肉酸」，認為這些事私下談論便可；亦有網民稱新娘太市儈，「佢都幾大想頭」、「仲要列晒價錢真係癲㗎喎」。

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責任編輯︰王明芳