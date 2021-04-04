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【太魯閣號出軌】4歲女童遺體多處傷口受損嚴重　遺體修復師通宵修補 

社會 16:57 2021/04/04

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台鐵太魯閣號前日（2日）駛經花蓮一條隧道附近時，被一架從山坡滑落的工程車撞擊後出軌，導致大量乘客死傷，是台鐵半世紀以來最嚴重事故。當局指至少48人死亡，據台灣傳媒報道，最年幼的死者是一名4歲女童，她遺體破損嚴重，經修復師協助後，家人今日（4日）可領取遺體。

今次意外中因列車受到巨大撞擊，不少死者的身體都有不同程度破損。協助修補死者遺體的「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將表示，一名4歲女童的遺體軀幹部位受損嚴重，脊椎骨有分開斷裂，團隊要將她的內臟歸位。又指女童全身都是開放性傷口，修復難度很高。

他說，經連夜修補，已將女童身上傷口縫合，並已聯絡家屬認領遺體。

據台灣傳媒報道，今次慘劇中最年幼的死者是一名4歲姓陳的女童，她一家6人搭上該列車回台東掃墓，事發時坐在第6車廂。

當日現場情況，點擊即看：

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責任編輯：黃悅晴

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