【青春不要臉】郊野公園拍攝遺垃圾被斥缺公德 監製及余德丞道歉：責無旁貸

▲ 《青春不要臉》劇組因遺棄垃圾成熱話。

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等主演的TVB新劇《青春不要臉》，現時正在進行拍攝，早前於4月1日早上劇組在錦田一個郊野公園拍攝後，卻被發現遺下劇本、口罩及膠樽等垃圾，事件經民居放上社交平台後，不少網民斥劇組欠缺公德心，引來回響。

【青春不要臉】TVB郊野公園拍劇亂拋劇本口罩 居民斥無手尾︰真係不要臉

事緣有居於錦田的居民在facebook發文，並上載多張相片，相中可見到多份寫上《青春不要臉》的劇本稿件散在草地上，稿上列出當日主要演員有余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等，並寫有對白及多個拍攝場口，連劇組人員電話號碼都有。同時稿件旁邊還有用過的口罩、膠樽等雜物。

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該名居民回家時途經現場發現垃圾，並把相片放上社交平台，直斥《青春不要臉》的劇組無手尾。

事件被網民轉發半日，至下午《青春不要臉》的監製林肯，向市民道歉，並稱在知道事情後，已即時召劇組人員到現場清理垃圾。

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監製林肯留言：「今日一早有很多同事同傳媒朋友通知我有一個post ，係關於青春不要臉劇組。我睇完個post 先知道我劇組遺留左袋垃圾係拍攝現場，我代表劇組講 對唔住！ 」

他又貼上清理後的現場照，寫道：「當日4月1號劇組在太陽谷拍攝古裝戲份，拍攝完成時約晚上7時，因天已黑，劇組工作人員以電筒照明清理現場之物品及垃圾，可能匆忙間有所遺留。今日得知現場遺留垃圾，我已經安排工作人員即時到現場清理。

▲ 余德丞為此致歉。（取自Facebook）

監製亦表示：「我亦都再次提醒全組各人員在每一個場景見到就幫忙揼落垃圾桶，或告知場務組。清潔香港，人人有責，我哋責無旁貸」

另，演員余德丞亦有轉發並致歉，稱：「保護環境 人人有責！我們劇組帶來的不便，實在萬分抱歉 ！以後一定會多加留意 」