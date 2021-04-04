  • 24°C
香港時間 : 2021404日 (週日) 16:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 校長專欄 蔡思貝 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青春不要臉】郊野公園拍攝遺垃圾被斥缺公德 監製及余德丞道歉：責無旁貸

娛樂 15:59 2021/04/04

分享：

熱門 菊梓喬 校長專欄 蔡思貝 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《青春不要臉》劇組因遺棄垃圾成熱話。

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等主演的TVB新劇《青春不要臉》，現時正在進行拍攝，早前於4月1日早上劇組在錦田一個郊野公園拍攝後，卻被發現遺下劇本、口罩及膠樽等垃圾，事件經民居放上社交平台後，不少網民斥劇組欠缺公德心，引來回響。

【青春不要臉】TVB郊野公園拍劇亂拋劇本口罩　居民斥無手尾︰真係不要臉

事緣有居於錦田的居民在facebook發文，並上載多張相片，相中可見到多份寫上《青春不要臉》的劇本稿件散在草地上，稿上列出當日主要演員有余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等，並寫有對白及多個拍攝場口，連劇組人員電話號碼都有。同時稿件旁邊還有用過的口罩、膠樽等雜物。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該名居民回家時途經現場發現垃圾，並把相片放上社交平台，直斥《青春不要臉》的劇組無手尾。

事件被網民轉發半日，至下午《青春不要臉》的監製林肯，向市民道歉，並稱在知道事情後，已即時召劇組人員到現場清理垃圾。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

監製林肯留言：「今日一早有很多同事同傳媒朋友通知我有一個post ，係關於青春不要臉劇組。我睇完個post 先知道我劇組遺留左袋垃圾係拍攝現場，我代表劇組講 對唔住！ 」

他又貼上清理後的現場照，寫道：「當日4月1號劇組在太陽谷拍攝古裝戲份，拍攝完成時約晚上7時，因天已黑，劇組工作人員以電筒照明清理現場之物品及垃圾，可能匆忙間有所遺留。今日得知現場遺留垃圾，我已經安排工作人員即時到現場清理。

余德丞為此致歉。（取自Facebook）

監製亦表示：「我亦都再次提醒全組各人員在每一個場景見到就幫忙揼落垃圾桶，或告知場務組。清潔香港，人人有責，我哋責無旁貸」

另，演員余德丞亦有轉發並致歉，稱：「保護環境 人人有責！我們劇組帶來的不便，實在萬分抱歉 ！以後一定會多加留意 」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全
14:25 2021/03/19
【大步走】高妹劉穎鏇曾為籃球隊成員　Tiffany入行繼續學業文武雙全
【愛護大自然】目睹賞楓遊人辣手摧紅葉爬樹打卡　方健儀呼籲：自己垃圾自己帶走
13:08 2020/12/15
【愛護大自然】目睹賞楓遊人辣手摧紅葉爬樹打卡　方健儀呼籲：自己垃圾自己帶走
【愛護大自然】汪明荃效外散步發現隨地垃圾　阿姐用樹枝檢口罩怒斥欠公德心
11:29 2020/12/03
【愛護大自然】汪明荃效外散步發現隨地垃圾　阿姐用樹枝檢口罩怒斥欠公德心
娛樂人物職業 余德丞 劉穎鏇 丁子朗 謝可逸 林正峰 網絡熱話 演員 電視劇 錦田

最高瀏覽

【大美督淪陷】復活節連假大美督湧現遊客　居民目睹晚上等車人龍：慢慢等啦
12:14 2021/04/03
【大美督淪陷】復活節連假大美督湧現遊客　居民目睹晚上等車人龍：慢慢等啦
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人
11:17 2021/03/29
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人
【太魯閣號出軌】兒子死裡逃生回家與母雙擁　父歷劫難忘鄰座童喊：媽媽要我先逃命
15:37 2021/04/03
【太魯閣號出軌】兒子死裡逃生回家與母雙擁　父歷劫難忘鄰座童喊：媽媽要我先逃命