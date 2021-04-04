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【疫苗接種】62歲男子呼吸困難入院後死亡 　去世前25日曾接種科興疫苗

社會 16:44 2021/04/04

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再有人士疑接種疫苗後死亡。衞生署今日（4日）回覆TOPick查詢時指，於前日（２日）上午接獲醫院管理局呈報一宗曾經接種過新冠疫苗的死亡個案。死者為一名62歲男士，他於４月２日早上在街上被發現呼吸困難，救護員到場時發現他心臟驟停，送往博愛醫院急症室搶救無效後證實死亡。

衞生署指，根據資料，死者於4月1日在普通科門診內被診斷患有高血壓，他曾於去世前25日（即３月８日）在天暉路體育館社區疫苗接種中心接種科興新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。

衞生署表示，會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

五類人士不宜接種疫苗：

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記者：黃悅晴

 

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