【躁父教仔】13歲兒子沉迷玩手機不做功課　父親怒捶書桌致手掌骨折

▲ 內地一名父親因兒子沉迷玩手機不做功課，一氣之下用手捶桌致手掌骨折。

不少家長在教仔時感「激氣」，日前內地長沙一名父親，見13歲兒子沉迷玩手機到深夜，屢勸不聽，一氣之下用力捶書桌，致手部紅腫劇痛。痛楚數日後仍未緩解，他求醫後才得知右手手掌骨折。

父親激動捶桌致手掌骨折

據內媒報道，該名父親姓徐，近日在家中教兒子做功課。眼見兒子沉迷玩手機到深夜，拖着不做功課，屢勸不聽，父親感到氣憤，發洩在書桌上。

孩子做作業拖拖拉拉不聽話，我就很氣憤，就想打人。一拳打在他的身上，他肯定也受不住，氣沒地方出，就想發出來，就打了一下桌子。

父親表示，自己當時握拳捶桌，由於用力過度，手掌出現瘀青紅腫的情況，而且疼痛一直未能緩解，直至就醫時才得知手掌骨折。

醫生表示，該名父親因撞擊硬物而導致第5掌骨骨折，現時通過兩根鋼釘協助固定骨頭，恢復進度良好。骨折不可輕視，醫生指若沒有及時治療，會導致手指活動能力受限，影響手部功能。

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事後兒子感內疚

兒子知道父親的傷勢後，感到內疚及自責。父親指若兒子以後聽話，這次受傷「還是值得的」，

不過其他家長不要學我使用暴力手段，畢竟這樣傷了自己又傷財。

醫生提醒家長，當情緒難以自控時，盡量不要選擇傷害自己的方式，若傷勢過重又不及時處理，有機會造成不可逆轉的傷害。

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責任編輯︰王明芳