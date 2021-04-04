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【喪友之痛】姜濤體胖被欺凌時僅有知己 目擊摯友上月猝逝心情低落

娛樂 17:45 2021/04/04

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姜濤早前歷好友離世。

姜濤憑《全民造星》出道成人氣偶像，今年摘叱咤我最喜愛男歌手，更成全城話題。人氣高企的姜濤，年紀輕輕卻有不少經歷，少年時曾因體胖被同學欺凌的他，僅有兩位知心好友，不過，姜濤日前做直播時，卻稱上月好友「中鋒」突然離世，強忍喪友之痛的姜濤，堅強地繼續開工。

姜濤早為在音樂平台做直播，期間播放MIRROR隊友的歌曲，至尾段他感性播出張敬軒的《俏郎君》，並稱歌曲前奏音樂令他想起剛離世的摯友。

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姜濤上月目擊好友過身。（取自IG）

姜濤曾受接受《全民造星》訪問表示，跟自己最信任的兩位朋友中鋒（Kin）及阿J一同受訪，並指二人都是自己少年時僅有的知己。

據知，姜濤和「中鋒」上月一起打籃球，對方突感身體不適，姜濤立即陪好友入醫院，，可是「中鋒」病情突變差，不幸猝逝。姜濤面對喪友之痛，心情極為難過，但工作排山倒海的他，仍要收拾心情，在人前也沒流露不開心。

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至早前做網上節目，姜濤始爆發情緒，他指：「這位朋友是我親眼見他走，好突然發生的事情，我到現在都想起他佢那時樣子，我下一首作品，希望你在天上可以聽到，希望你安息！」

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籃球場跟好友結緣

姜濤跟中鋒「Kin」的友情，在十年前維園街場開始。當時Kin打算到維園打籃球，在球場看到一個肥胖男生，主動邀他一起打波，漸漸成為好友。

姜濤其後參加《全民造星》，中鋒亦大力支持，甚至一同現身節目，力挺好友。Kin曾指姜濤不太懂表達，只顧打波，但在籃球場，便感到他的存在。」

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姜濤當時曾因體胖，被同學取笑師欺負，但在球場上卻跟好友共度青春歲月，更指像家人般共處。

姜濤曾經表示出道前WhatsApp只得兩個朋友會找他，參加《全民造星》時，姜濤便邀請Kin和另一位好朋友一齊拍片受訪，

姜濤入行後，即使外界對他有誤解，但明白好友會明白自己，並指「中鋒」是他為最信任的好朋友。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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