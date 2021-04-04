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警方檢獲706公斤可卡因拘兩人　市值逾9億為歷來最大宗

社會 17:46 2021/04/04

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警方於4月2日及3日進行打擊毒品行動，檢獲的總市值逾9億元的毒品，並破獲歷來最大宗的可卡因案。3名涉案的本地男子被捕，各暫被控一項「販毒」罪，案件將於明日（5日）在沙田裁判法院提堂。

警方表示，毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，於本月2日在沙田坳背灣街一座工業大廈地下，截查一名形跡可疑的25歲本地男子，並在其手推車上檢獲約重165公斤的懷疑可卡因。警員其後押解該名男子到工廈內一個單位，再檢獲約重495公斤懷疑可卡因及一批毒品包裝工具。

（警方直播截圖）

警方之後於昨日凌晨在沙田崗背街截查另一名19歲本地男子，並在其住所檢獲約重46公斤的懷疑可卡因及一批毒品包裝工具。該兩名男子涉嫌販毒被捕。行動中檢獲的懷疑可卡因共約706公斤，市值超過9億3500萬元，為本港執法部門檢獲最大宗的可卡因案件。

另外，警方於4月2日晚上，在秀茂坪安泰邨截查一名61歲本地男子，在其身上檢獲約1公斤懷疑冰毒，再於男子的住所檢獲約28公斤懷疑冰毒及約4百克懷疑海洛英。該名61歲本地男子涉嫌販毒被捕。行動中檢獲的毒品總市值約1600萬元。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款5百萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：黃悅晴
 

 

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