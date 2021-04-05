【電動巴士】九巴擬明年添購42輛雙層電動巴士　正研究多個車廠加裝充電設施

▲ 九巴預計明年將有80輛電動巴士投入服務。（九巴提供）

為推動本港2050年達至碳中和的目標，九巴去年購置16輛單層電動巴士，將會陸續在今年底付運；同時計劃明年訂購42輛雙層電動巴士，目前正進行招標。九巴表示，連同現有電動巴士，預計明年將有80輛電動巴士投入服務，初步計劃會在長途、新發展區和市區路線使用。

九巴車務策劃部主管梁領彥指，為配合電動巴士運作，現時多個主要車廠包括荔枝角、九龍灣及屯門等，會加裝充電設施，預計可為100輛電動巴士充電。他指，由於未來愈來愈多電動巴士加入，九巴正與中電研究於14個九巴衞星車廠（即泊巴士和維修地方），加裝變壓站和充電設施。

九巴同時正與政府和中電商討，在屯赤隧道和大埔工業區的2個新建車廠，加裝充電設施，為將來主要停放電動巴士作準備。他期望未來3至4年後，可為800至1000輛電動巴士充電。

至於會否在現有巴士總站加裝充電設施，梁領彥承認，當中涉及不少難處，由於對電力的需求大，巴士總站牽涉的改動更多，又相信車廠的充電設施足以應付電動巴士的營運。

梁領彥透露，現時每輛柴油巴士價格為200至300萬元，雖然每輛電動巴士價格亦會較高，但根據早前試驗數據，涉及維修和日常營運成本亦低一些，長遠而言不會為九巴帶來沉重財政負擔。他又指，九巴作為全港最大型專營巴士供應商，希望先踏出第一步，會陸續將車隊變成電動車隊。

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記者：陳子謙