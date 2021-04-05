【兩巴調配】約30名城巴車長臨時調往新巴工作　有車長滿意安排：不用經常坐著候命

城巴在2月中向員工發內部通告，邀請城巴車長申請臨時調往新巴工作，至今有約30人已借調到新巴工作，佔整體約3%城巴車長。有成功調配的城巴車長對新措施感到滿意，坦言不用再經常坐著候命，作為車長可繼續為市民服務，又寄望疫情可以快點結束，經濟盡快復甦，多一些外國遊客可乘飛機來港旅行。

陳景鴻在2018年加入城巴，主要負責駕駛機場快線A29，由寶琳往來機場。他指，駕駛3年多以來十分開心，總看到每位乘客帶著笑容開心上車去旅行，作為服務行業的一分子，都想為每名顧客最舒服和開心的體驗，亦是他作為車長的使命之一。

不過，自去年初爆發新冠肺炎疫情，入境或出境的旅客都大幅減少，沿途駕駛巴士往返機場時，很少會看到巴士的出現，而巴士上的乘客亦減少很多，甚至出現空車情況，坦言自己一個人駕車時感到很寂寞，

疫情前路上總會塞滿巴士，乘客亦會擠滿車廂，站得很密，這個情形在疫情後已完全見不到。

陳景鴻早前成功申請臨時調配新巴工作，至今約一個月，目前負責8P和106路線。他指，雖然工作環境差不多，但巴士乘客大有不同，接載的乘客以長者居多，要時刻關心他們上下車。

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責任編輯：陳子謙