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【疫苗接種】患血癌外籍男子去錯接種中心　想打「復必泰」變成「科興」疑職員核對資料出錯

社會 21:17 2021/04/04

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一名55歲患血癌的外籍男子原本預約在觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，但因錯誤前往九龍灣體育館，而接種了科興疫苗。

有報道指，一名55歲患血癌的外籍男子原本預約在觀塘曉光街體育館接種復必泰疫苗，但因錯誤前往九龍灣體育館，而接種了科興疫苗。政府證實事件並表示抱歉，會與事主跟進接種第二劑科興疫苗。

有傳媒報道，一名55歲自稱患血癌的男子在諮詢醫生意見後，預約在上月18日下午，到觀塘曉光街體育館接種首劑復必泰疫苗，但卻錯誤地前往九龍灣體育館接種中心，到埗後亦無現場職員發現他去錯中心，最後該男子獲安排接種科興疫苗。他事後收到短訊通知，指他缺席原有預約，才發現自己打錯針。

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政府發言人就證實事件，指縱然有關預約的接種中心名字不同，但接待處人士未能識別，使一名人士及其陪同人士進入九龍灣體育館社區疫苗接種中心，雖然接種人士在資料區及注射區同意接種疫苗，但對事件表示抱歉。發言人又指，為免同類事件發生，已提醒接待區的工作人員需查核接種人士的日期、疫苗名稱和中心的地點，有關預約確定和預約提示的電話短訊亦已修訂，加入了有關的疫苗名稱的資料，以方便接種人士和工作人員查核。

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責任編輯：黃悅晴
 

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