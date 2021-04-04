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【疫苗接種】4人打科興疫苗後感不適須送院　經治療後均已出院

社會 23:07 2021/04/04

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熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，政府今日（4日）公布，截至晚上8時，約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,600人在8間社區疫苗接種中心接種，約200人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有7,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,800人在社區疫苗接種中心接種，約800人是在私家醫生和診所接種。

另外，昨日（3日）共有4宗接種疫苗後送院個案，全部人士經治療後已經出院，詳情如下：

林士德體育館社區疫苗接種中心

  • 一名 62 歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現高血壓和口齒不清加劇。他於上午10時06分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。
  • 一名 65歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現血壓升高和左手無名指麻痺。他於下午5時50分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

官涌體育館社區疫苗接種中心

  • 一名 85歲女子接種第一劑科興疫苗後，滑倒及頭部受到輕傷。她於下午1時28分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

  • 一名67歲女子接種第一劑科興疫苗後，感到噁心。她於下午5時27分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

政府表示，自接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約556,100劑疫苗，當中約478,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約327,500名接種科興疫苗，約151,400名接種復必泰疫苗；約77,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約76,600名接種科興疫苗，約600名接種復必泰疫苗。

五類人士不適宜接種新冠疫苗：

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責任編輯：黃悅晴

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