【復必泰疫苗】袁國勇指疫苗經瑪麗醫院、衞生署多次測試　對疫苗成效感放心

▲ 香港大學微生物學系感染及傳染病科講座教授袁國勇。

香港大學微生物學系感染及傳染病科講座教授袁國勇今（5日）在上環中山紀念公園疫苗注射中心，接種第二劑復必泰疫苗後表示，昨日有原定接種「復必泰」疫苗的市民，因錯誤前往九龍灣體育館，而接種了「科興」疫苗，袁國勇相信上述情況只屬個別事件，可能有員工需要接受更多培訓，以防同類事件再發生，強調對本港疫苗接種計劃有信心。

至於何時才需要打第三劑，他舉例指，若第一、二劑疫苗對變種病毒失效才需要打第三針，而長期病患令免疫系統降低，可能需要打第三劑才有足夠的抗體，但指要針對不同個案而論。他指暫時未有太多的科學數據證明混合接種疫苗有不良反映，但對於免疫反應的成效要繼續研究。

對於「復必泰」疫苗早前包裝現瑕疵問題，他表示，瑪麗醫院和衞生防護中心各使用250劑「復必泰」疫苗進行核酸測試，均證實疫苗沒有真菌和細菌感染，故對疫苗的成效感放心，呼籲市民盡快接種疫苗。

他表示，今次接種第二劑疫苗依舊選擇皮內注射，因抗體較大，形容以此方法注射後抗體比年輕20年的同事更高，但強調上述注射方法只屬研究階段，市民不需特別要求以此方法注射。

三高病人感染新冠病毒後死亡率提高，他預料若非全港市民接種，相關病人的死亡人數會達到1.35萬人，他指每日會有7至9名長期病患死亡，強調非因接種疫苗後死亡，再次呼籲市民盡快接種。

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記者：陳麗娜