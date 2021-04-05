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【媽媽最痛】林芊妤懷第二胎不幸流產　Coffee：生活有時會讓人摔一跤

娛樂 10:45 2021/04/05

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熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林芊妤不幸流產。

現年31歲的林芊妤（Coffee）於2018年結婚，與丈夫育有2歲兒子翟德彥（翟伯伯），成為美滿幸福人妻，而Coffee一直想生多個小朋友。可是在昨晚（4月4日），Coffee在社交平台撰文透露第二胎不幸流產。林芊妤寫道：「剛發現懷孕就自然流產了... ...」

面對著不幸的Coffee不忘為自己打氣，表示：「下次繼續努力吧！」，更對粉絲說：「我沒事！」

星級靚媽｜31歲林芊妤事業愛情兩得意　Coffee享受湊仔盼：阿囝繼續做隻「樹熊」

林芊妤在IG公佈流產消息。（取自instagram）

Coffee不幸流產

Coffee於IG分享兒子耍樂的短片以及個人照，她在貼文中表示這天在腹部陣痛和流血中度過，之前有女性朋友跟她分享流產的經歷而今次自己真的明白了。

她寫道：「感覺有點像玩過山車 因為有期待所以會失落 在家裏靜休了兩天 主要是真的痛而且有點累 生活有時就是會讓我們摔一跤 這都是不能控制的  但我們能控制用什麼心態去消化 也不必裝作沒事 快樂不快樂都釋放出來 這只是生活中發生過的小事 反正過了就會好 俗語有話上天自有安排... ... 」

Coffee這段日子幸好有兒子的陪伴，她說這時候更應該留意身邊的快樂，元氣都回來了，是時候要陪兒子去玩。另外她自己打氣，當中說著：「下次繼續努力吧！」又對粉絲說：「我沒事！」，而網民及圈中朋友也留言慰問。

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【愛情VS麵包】林芊妤被嘲老公賺錢少嫁錯郎　Coffee霸氣護夫︰嫁給他是我最大福氣

轉型成人氣KOL

現年31歲的Coffee於2018年與任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，並誕下可愛的兒子翟德彥（翟伯伯）。

Coffee做瑜伽導師之外，近年更成為人氣KOL，個人網頁有超過100萬煬絲，今年更成立個人瑜伽品牌「CoffeeSweat」，可說事業家庭兩得意。

而Coffee一直想為為兒子添弟妹，去年底她拍攝開電視的風水節目時，當時她跟蘇民峰師傅稱想生第二胎，可惜努力了一年也未成功。

同場加映：楊卓娜

撰文 : TOPick柴犬出動

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