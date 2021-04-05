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【險象環生】幼童上海街突衝出馬路險成亡魂　小巴司機及時急煞獲途人大讚

親子 11:25 2021/04/05

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幼童上海街突衝出馬路險成亡魂，小巴司機及時急煞獲途人大讚。

過馬路要小心，家長帶小朋友過馬路更要格外留神，拖實同行的小朋友。社交網站瘋傳一段錄影片段，昨日（4日）下午2時許，在人來人往、車來車往的油麻地上海街，一名幾歲大的幼童突然衝出馬路，同時一輛紅色小巴迎面駛至，與幼童同行的成年女子立刻追上前抱起，途人嚇得尖叫。幸好，小巴司機及時急煞，在幼童一個身位前停下，女子立刻抱起幼童返回行人路，在場人士激讚司機神級煞停技術，不禁舉起拇指大讚。

幼童（左方）突跑出馬路。（影片截圖）

有網民於Facebook專頁「Hong Kong Car Cam」上載影片，昨日下午2時23分，在油麻地上海街近南京街的馬路處，一名幼童突然衝出馬路，同行女子見狀立刻追上前，途人看見嚇得驚呼。而司機在千鈞一髮下急煞，停在幼童前，最後女子馬上衝出抱回幼童。

而附近的報紙檔女店員目擊整個過程，待女子抱起幼童後，她不停以手按胸口定驚表示：

嘩！真係差一秒呀！好險，嚇死呀！司機好嘢，好在煞得切咋！

紅色小巴慢慢駛離時，她與途人紛紛舉起拇指激讚司機的神速急煞。

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網民：小巴司機好波！

不少網民看畢影片大讚司機駕駛技術了得，「今次小巴司機好波！勁！反應快，技術佳！」、「一個急速嘅反應，救返兩條人命！」及「真心佩服紅van佬！真技術！真男人！」。有街坊透露，同行女子並非幼童母親，懷疑是外傭照顧。有網民留言呼籲家長們一定要拖實小朋友，

小朋友近馬路行嘅時候就要拖實佢，講多啲俾佢哋聽馬路危險，要小心之類嘅說話，佢一次未必聽得明，耐心講多幾次或者幾十次，必定有好處。

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責任編輯︰王明芳

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