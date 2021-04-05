【名潮食館群組】食衞局反駁食肆座位與廚房的空氣流通一併計算說法　指調查過程沒有出現任何漏洞

▲ 食衞局反駁食肆座位與廚房的空氣流通一併計算說法。(資料圖片)

就近日有關食肆換氣規定及坊間就3月初在K11 Musea「名潮食館」進行現場調查後所得結果的評論，食物及衞生局今（5日）澄清指，食肆座位間與廚房的空氣流通不應一起計算，強調參與調查的專家已全面考慮所有可得到的證據，未有證據顯示調查過程出現任何漏洞。

當局指，邀請了病毒學及傳染病專家袁國勇在3月1日聯同由衞生防護中心的流行病學家、食物環境衞生署、機電工程署、環境保護署等組成的跨專業團隊到K11 Musea一間食肆視察，以調查有關新冠病毒確診個案群組的成因，認為有關邀請是必要的，因為工程師及流行病學家均沒有病毒學及傳染病的專業知識。

當局指，在調查時量度的鮮風流量，是有關各座位區間傳送鮮風之主管道的室外空氣總流量，並與位於各區間的盤管風機的接駁鮮風送風管道（若可接觸）的鮮風流量比對。量度的目的是模擬該較為特殊的群組當時的堂食環境狀況。

工程師在現場調查進行量度後，袁國勇召開會議，讓跨專業團隊的各位成員聽取不同團隊成員匯報的所有初步結果，並就初步結果和相應建議達成共識。雖然其他兩個部分的每小時換氣量為6.1及6.4，但結論指出，導致有關爆發的原因，很可能是位於出現爆發的下層堂食範圍，其若干部分的每小時換氣量偏低（1.2及2.1），這個成因會較由鄰近茶水間出現接觸傳染的機會為高，儘管後者的一些環境樣本對病毒呈陽性，也有可能是導致有關爆發出現的成因。

有評論指食肆座位間與廚房的空氣流通應一起計算，當局解釋，這理解是不正確的。法例要求座位間與廚房須為兩個個別的通風系統，而食物業牌照的申請指引也明確地交代這點。事實上，有關食肆廚房的實際通風系統是接駁到K11 Musea的中央系統，與其座位間的通風系統是完全獨立的。

局方亦澄清，沒有任何一個部門，包括機電工程署，曾獲有關食肆委聘進行其在3月31日提到的任何研究。

當局表示，袁國勇確有提出，在空氣流通差及有脫下口罩活動的室內環境中，短距離空氣傳播新冠病毒不容忽視，故有需要在食肆採用每小時6次換氣量的規定，或安裝符合若干規格的空氣淨化設備作為替代方案。儘管如此，政府也曾在去年8至9月期間進行文獻回顧，當時已決定在去年10月16日推出自願申報制度下，以此標準為門檻。現時，此做法亦已成為強制的登記制度。

當局強調，參與K11 Musea調查的專家已全面考慮所有可得到的證據，並基於科學證據及專業知識履行責任及作出判斷。現時可掌握的資料並未有顯示調查過程出現任何漏洞。在食肆施行每小時換氣量或以空氣淨化設備作為替代的要求是建基於現有的科學理據、海外的指引及相關學科專家的共識。

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責任編輯：陳麗娜