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【豪宅曝光】富貴KOL買大宅豪裝贈母親　孝順女雪姨：媽媽真的有個安樂窩

娛樂 12:29 2021/04/05

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熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

雪姨購入寶馬山花園孝敬母親。

有「富貴KOL」之稱的YouTuber雪姨（Sharon Yung）早前購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，雪姨並把此大宅贈予母親，並用50萬元翻新全屋，給媽媽打造5星級的家。

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雪媽非常高興。（影片截圖）

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全屋大翻新

早前，孝順女雪姨「一炮過」以950萬元購入寶馬山花園低層單位成為佳話，交易更是2019年屋苑同類型單位的最低成交價。

雪姨的設計師好友Chilai更以50萬「朋友價」為她翻新房子，但接下案子後Chilai發現以下問題：「地下位爛得很嚴重、漏水、天花鋼筋的剝落、電梯很細和星期六日完全不能工作。」

增加翻新工程難道，雪姨更形容好友是「蝕住做」：「佢真係對我好好，以佢嘅設計真係好靚好靚，我諗呢間屋如果佢真係收足錢做最少要80至90萬。」

北角豪宅區寶馬山花園。（《經濟日報》圖片）

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為母親打造5星級的家

因為房子是雪姨送給母親的心意，設計上均為母親度身訂造。

由於雪媽喜歡下廚，所以在廚房上花了不少心思，有足夠空間讓雪媽整麵包、甜品和沖咖啡。

雪姨曾講述房子問題。（影片截圖）

廚房更裝有大片鏡子增加空間感，Chilai解釋：「因為是廚房和飯廳的區域，還要用作洗衣，這個設計看來較寬敞，而且一進來的第一印象空間感較深。」

對於有老人家居住的廁所，雪姨建議必備手柄和防滑石，而且不宜有浴缸：「有老人家的地方不要弄浴缸，因為她年紀只會愈來愈老，將來我也會這樣。如果有浴缸要跨過，絆倒的話就很危險。」

    點擊圖片放大
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影片最後部份，雪媽非常感動地說出：「終於等到了，都說生女好！」

雪姨為新屋總結：「令我興奮的是在我消費者立場花了50萬，基本上是不可能的任務，我真的知道我設計師盡心盡力，我也肯定他自己有什掏腰包，我懷疑他沒錢賺並且蝕錢。」

她續指：「但他設計真的很漂亮和花心思，你能想像媽媽真的有個安樂窩，是你努力的成果，買了房子再裝修，到媽媽終於能搬進來，我也替她高興。其實我媽媽平時很少說話，但她剛剛很像小朋友一樣雀躍。」

同場加映：黃建東母子訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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