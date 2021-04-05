【太魯閣號出軌】罹難者遺容透出驚恐和不解　遺體修復師鼻酸：拼命也要讓罹難者尊嚴地離開

▲ 遺體修復師陳修將也有個4歲女兒，深知做父母的看到孩子變成那樣，內心會有多痛、多煎熬。

台鐵太魯閣號2日駛經花蓮一條隧道附近時，被一架從山坡滑落的工程車撞擊後出軌，導致大量乘客死傷，是台鐵半世紀以來最嚴重事故，事件已造成50人死亡。「76行者遺體修復團隊」徹夜免費協助修復遺體，透露遺體面容充滿了不解，且幾乎每組家屬都有人差點哭暈，大家看了都很鼻酸。

▲ 遺體修復師連夜修復罹難者遺體。（圖片來源：「76行者」發言人王薇君Facebook）

綜合台媒報道，義務組織「76行者遺體修復團隊」連夜趕往花蓮，協助修復遺體。發言人王薇君透露，罹難者遺體面容驚恐，甚至出現不解的表情，像是疑惑「到底發生了什麼事情」。她表示，「遺體會說話」，發生事故的瞬間，罹難者可能正在睡覺、追劇、聊天、聽音樂，突然就這麼離開人世，罹難者自己也不知發生什麼事。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，不少罹難者肢體破碎、屍塊散落、分筋錯骨，需先「整骨」、再按摩放鬆死者臉部後，才能修復遺體。死者又有很多不整齊創口，缺失部份組織、皮肉、骨骼，需現場搜救人員協助尋找任何的小（屍）塊，盡可能讓所有部分，回歸原有遺體的身上。

▲ 陳修將望以自己的專業幫助更多人。（楊宛茜攝）

「76行者」召集人兼遺體修復師陳修將表示，家屬在認屍時衝擊很大。每組家屬幾乎都有人差點哭暈，大家們看了都很鼻酸。而修復最小、年僅4歲的小妹妹最令人心痛不捨，小妹妹遺體從腰部分離，部份內臟外露，受創非常嚴重，亦是修復難度最高的一具遺體，共花了15小時才完成。

我自己也有個4歲女兒，深知做父母的看到孩子變成那樣，內心會有多痛、多煎熬。面對這些大體，看著家屬的眼神，大家們就算熬紅眼，拼命也要讓罹難者在最後一程上，用最有尊嚴的姿態離開。

陳修將曾接受TOPick專訪時表示，遺體修復時也難免有情緒忍不住的時刻，他表示「76行者」團隊間已有默契，例如修復嬰兒遺體時感到不捨、難過，但又不能讓整個團隊的工作停下來，所以如果真的忍不住，就會自己停下來，默默走出去哭一下。

修復大體過程一絲不苛

他亦分享修復大體的過程，修復師會先仔細清潔傷口，將不平整、嚴重撕裂、腐爛的地方切除。清理完畢後，再將碎掉的骨頭挑出，重新拼合、接骨，放回體內然後皮肉組織順著骨頭再縫合。根據傷口大小，使用不同大小的手術工具，例如止血鉗、縫合針、手術刀等修補遺體。

如果有缺損，就會用矽膠或不織布包裹棉花，做器官的定位。如果不定位、不填回去，軀幹便會凹陷。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

修復大體同時修復心靈

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

除了表皮上的修復，修復師並不會忽略內在。「百寶箱」內除了手術工具，還有早早預備的假牙、義眼。萬一眼球有損傷，都可放在眼瞼下。

我們想看起來真的有眼睛、眼球在裏面。這就是人性化的意義。雖然亡者的眼睛是閉合著的，但如果我們是亡者或家屬，肯定希望身體不要有缺損，想看起來真的有眼睛、眼球在裏面。至少，這種對我們心裏起到安慰、減低遺憾。

遺體修復師詳細分享重塑內臟、五官過程：【下一頁】

遺體修復師陳修將，曾是一名黑社會經常進出看守所及監獄。後來他改過自身，與妻子加入殯葬業，變成人人尊敬的遺體修復師，9年來不斷在災後義務為罹難者修復遺體，為的不是利益和回報，而只是讓罹難者死後仍受尊重，為家屬重建希望：曾為上位砍人的黑幫 浪子回頭成遺體修復師：付出就是最大收穫【有片】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜