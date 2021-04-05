【偷外賣】上水男童疑偷外賣車食物路邊享用　外賣員大呻已發生多次自認倒霉

▲ 一名外賣員在網上大呻，外賣食物遭男童擅自取去並即場開餐，沒有報警追究惹網民批評。

古語有云，「不問自取，是為賊也。」最近有外賣員在網上大呻，自己在上水送餐後，發現留在車上的外賣食物不見了。其後有行家表示，懷疑是一名身穿紅衣的男童取走，並直接在路邊開餐。外賣員指同類事件已在區內發生多次，但每次都沒有追究，做法惹網民批評。

疫情下多了不少人叫外賣，有任職外賣員的網民，近日在Facebook群組「(香港)送餐/送貨員意見交流區」發文並上載圖片，兩張相片顯示一名穿紅色球衣、身型略胖的男童，站在一輛單車旁邊，翻開並懷疑取走食物保溫袋內的外賣，之後坐在一旁享用食物，而其身旁放著某外賣平台的紙袋。

▲ 一名男童翻開並懷疑偷去食物保溫袋的外賣食物。（FB圖片）

區內發生多次類似事件 男童疑是慣犯

事主指自己當日在上水清河邨和祥龍圍邨附近送外賣，下樓後發現車上另一個外賣不翼而飛。之後獲行家告知，是相中男童不問自取拿走，並坐在便利店外大快朵頤。事主更指同類事件已在區內發生多次，

行家們早已鎖定目標人物，但不會出手去教訓或教導小朋友。養不教，父之過，那是他父母的責任。

▲ 男童取去外賣食物後坐在路邊開餐。（FB圖片）

網民批事主縱容男童

最後事主表示，希望認識涉事男童的親朋戚友，以及他的同學、老師能夠提醒他，這樣做是不對的。不過帖文一出，網民批評事主不但沒有報警處理，更認為這是縱容男童，「縱容會只會害咗佢，唔識教就等法律嚟教」、「偷慣咗，次次成功，後患無窮」、「就係細路先要教，唔通等佢大咗會忽然變好？你助長咗佢，唔好話成日唔見餐。」

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責任編輯︰王明芳