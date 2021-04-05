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【危險行為】深水埗公屋住戶在家燒衣　晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛

健康 13:19 2021/04/05

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深水埗公屋住戶在家燒衣，晾衫架上放化寶盆火勢愈燒愈盛。

昨日（4日）是清明節，不少市民都會登山掃墓拜祭，不過有深水埗街坊在網上分享影片，指對面樓有住戶在窗口的晾衫架燒衣，火勢更愈燒俞烈，狠批該住戶「自私癲到極點」。

網民於Facebook群組「深水埗同鄕會」發文並分享影片，指深水埗富昌邨一名住戶在晾衫架燒衣，從影片可見，涉事住戶將一個黑色的化寶盆放在窗外的晾衫架上，不斷將祭品、衣紙放在裏面，化寶盆冒出猛烈火光，畫面相當危險，令網民不盡直呼：

癲...清明節你求保佑，樓下樓上單位就...可以自私癲到極點！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

帖文引起熱議，不少人表示涉事住戶的行為誇張、危險，建議拍片者報警處理。點擊下圖看網民留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

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責任編輯：羅嘉欣

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