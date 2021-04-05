【新冠肺炎】嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常　袁國勇稱非趕絕業界

▲ 袁國勇稱嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常，非趕絕業界。(陳靜儀攝)

香港大學微生物學系感染及傳染病科講座教授袁國勇今（5日）在上環中山紀念公園疫苗注射中心，接種第二劑復必泰疫苗後表示，食肆環境遵守換氣規定、增設執枱專員等措施非一朝一夕可遵守，指當局需要與相關業界商討如何在高危控制點落實堵截措施，但強調傳染病學家的考慮是需要令疫情盡快消退，指清零才可令社會回復正常，防疫措施是希望社會盡快回復正常，而非趕絕業界。

袁國勇指，明白及同情業界很慘、很多人失業，強調專家非偏幫任何一面，只是希望香港好，並非要以任何措施令業界結業，但強調市民要「搞清楚自己想點」，究竟是想真正28天「清零」後才放寬防疫措施，抑或是處於不斷放寬和疫情反彈的循環之內。他說，本港有條件在毋須全民檢測或封城之下「清零」，政府要與各業界商討，如果在高危控制點落實防疫控制。

他估計長假期後疫情會反彈，強調需要群體免疫達至70至80%，才能對病毒產生抗體，呼籲市民盡快接種疫苗。

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記者：陳麗娜