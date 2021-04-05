【新冠肺炎】消息：新增約16宗確診個案 包括一宗本地源頭不明 社會 12:06 2021/04/05 分享： 熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 本港疫情反覆，消息指，今（5日）本港新增約16宗確診個案，包括一宗本地源頭不明。衞生署防護中心和醫管局下午將設有疫情記者會。 今早「復必泰」疫苗復打情況： ▼點擊圖片放大 +2 同場加映，兒科醫生拆解幼兒因飲食生活習慣改變易便秘成因： TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS 記者：陳麗娜 相關文章 【疫苗接種】4人打科興疫苗後感不適須送院 經治療後均已出院 23:07 2021/04/04 【疫苗接種】4人打科興疫苗後感不適須送院 經治療後均已出院 【復必泰疫苗】袁國勇指疫苗經瑪麗醫院、衞生署多次測試 對疫苗成效感放心 今日 11:08 【復必泰疫苗】袁國勇指疫苗經瑪麗醫院、衞生署多次測試 對疫苗成效感放心 【新冠肺炎】嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常 袁國勇稱非趕絕業界 今日 12:02 【新冠肺炎】嚴謹防疫措施冀社會盡快回復正常 袁國勇稱非趕絕業界 疫情 衞生署 香港 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情