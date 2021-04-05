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【新冠肺炎】消息：新增約16宗確診個案　包括一宗本地源頭不明

社會 12:06 2021/04/05

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熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港疫情反覆，消息指，今（5日）本港新增約16宗確診個案，包括一宗本地源頭不明。衞生署防護中心和醫管局​下午將設有疫情記者會。

今早「復必泰」疫苗復打情況：

    點擊圖片放大
    +2

同場加映，兒科醫生拆解幼兒因飲食生活習慣改變易便秘成因：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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