【暗藏邋遢】餐具縫隙易成清潔死角　收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢

▲ 餐具縫隙易成清潔死角，收納達人教清洗秘訣KO陳年污垢。

日常飲食必定會使用各式各樣的餐具、碗具，但當中的縫隙容易積藏污垢和細菌，假如不仔細清潔，隨時食菌落肚。台灣收納達人「豆豆媽咪吳霈蓁」近日便分享了幾個清潔小妙招，輕鬆擊退陳年污垢和霉菌。

4大法寶KO污漬

台灣收納達人「豆豆媽咪吳霈蓁」（豆豆媽咪）育有兩孩子，身為醫藥記者及健康節目主持人的她，不時在Facebook專頁「豆豆媽咪健康生活家」分享生活家事小智慧。近日她拍片示範如何清潔餐具、碗具、水壺蓋的縫隙、細縫。

▲ 豆豆媽咪推薦使用各種刷具。（影片截圖）

豆豆媽咪表示，要對付這些陳年污垢，可以使用在生活百貨店就可以買到的刷具，亦可借助牙線棒的尖端深入縫隙清潔。至於要消除霉菌，就可以使用碳酸鈉和除霉啫喱。點擊下圖即睇清潔方法：

不銹鋼碗

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水壺蓋、保溫瓶蓋

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叉子、模具等

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內容授權：餐具隙縫、#三色碗、#保瓶瓶蓋 清潔小妙招 ▏豆豆媽咪https：//youtu.be/6HPLnL76qbo

豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁 https：//www.facebook.com/dobemami/

豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁 YT https：//www.youtube.com/channel/UCFbQNe4Ydy0U3G_zvfxOFxg

超媽事務所 https：//www.youtube.com/channel/UCg74v177ZQUFv5euPlC-HoQ/featured

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責任編輯：沈佩珊