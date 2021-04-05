【調教你MIRROR】姜濤「教訓」粉絲惹批評　經理人花姐：我明白大家好愛MIRROR

▲ MIRROR經理人花姐為「梅窩事件」解畫。

人氣小天王姜濤與MIRROR一眾隊友早前於梅窩拍梁祖堯主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》時，引來一批姜糖及鏡粉於拍攝場地等偶像，有指現場聚集近200名粉絲，由此影響拍攝兼有店舖投訴。

於是，MIRROR隊長Lokman及姜濤出面訓斥粉絲，令部分粉絲大感失望及傷心，即時取消關注偶像的社交平台，姜濤亦隨即向fans致道歉。

不過事件依然在發酵，有指姜糖不滿節目為營造效果，將姜濤擺在上枱，亦有指粉絲認為經理人黃慧君（花姐）未有盡力保護藝人，有粉絲更揚言罷睇ViuTV。

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▲ 人稱「花姐」的黃慧君成功捧紅MIRROR。

花姐發文解釋事件

「梅窩事件」愈演愈大，除有姜糖取消關注偶像外，兼有人揚言：「姜濤，捧得紅你，都可以踩低你！」，亦有粉絲到姜濤家門外作出騷擾，連MIRROR經理人花姐亦遭批評。

昨日（4月4日），花姐於個人Instagram發帖文，親自為事件解畫。她指，安排MIRROR跟梁祖堯近日拍綜藝節目，是為了讓MIRROR 12子放下偶像包袱，故他們不可受騷擾，連花姐本人也不可在場，她更強調：「製作組一直將拍攝地點保密，連我都唔知。」

花姐謂，首日拍攝已有fans知道地點，更於同一個營地book了房。拍攝至第二日，大約有60個fans貼身跟著MIRROR，而製作組亦勸喻fans離開，至傍晚MIRROR跟梁祖堯去到一間酒吧拍攝，fans繼續聚集於門外，由於太多人，於是旁邊的店舖顧客及行人投訴，製作組無奈要將兩個拍攝項目取消。

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花姐向製作隊道歉

於是MIRROR的成員於是提出親身勸喻fans離開，不過外間指這是為營造節目效果，對此花姐寫道：「祖堯打電話問我，我當時認為fans應該會聽MIRROR說話，所以批准佢地咁樣做，製作組亦答應唔會將fans嘅樣剪出街，只係想影MIRROR點樣自己面對同解決問題。」

花姐續說這兩天收到不少私訊，亦見到大家的留言，於是決定出post回應，她寫道：「我明白大家好愛MIRROR，但同時唔希望有人唔了解事件而針對『幫緊MIRROR嘅人』，我希望係度同祖堯老師，製作團隊道歉。」

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另外，ViuTV昨日（4月4日）於官方facebook宣布，MIRROR與梁祖堯於晚上11點開Live。

不過有粉絲就留言鬧爆，當中有人寫道：「為了做真人show節目效果，當日明明得20至30個fans係餐廳出面等班仔，吹到200人係度阻住佢地拍攝，仲要擺姜濤上台，推佢出黎（嚟）要佢訓斥啲fans！今日就比（畀）其他fans又簽名又影晒相。」

同場加映：姜濤專訪