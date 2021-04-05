【年輕媽媽】飛甩11歲「綠帽小男友」另結新歡　15歲年輕媽「報喜」：看來又懷孕

▲ 俄羅斯15歲年輕媽媽已飛甩11歲「綠帽小男友」另結新歡，最近更報喜：「看來又懷孕。」

俄羅斯2年前爆出10歲男童與13歲少女Darya Sudnishnikova初嘗禁果後懷孕，男童成為「最年輕爸爸」，成為全球熱話。後來，Darya自爆BB生父另有其人，自己是遭一名男生性侵成孕。現年15歲的Darya已飛甩小男友另結新歡，經常在IG大曬恩愛及與女兒的互動。日前，她在限時動態上貼出兩條線驗孕棒的照片，「看來又懷孕了」。

綜合外媒報道，2年前10歲、就讀4年級的男童Ivan，愛上就讀7年級、13歲的同校師姐Darya，兩人情竇初開拍拖。後來，Darya不斷出現嘔吐和肚脹情況，其患末期癌症的媽媽Elena以為女兒食物中毒，後來覺得不對勁，用驗孕棒檢查後，竟發現女兒懷有兩個月身孕。

當時Darya宣稱經手人是小男友Ivan，二人趁媽媽不在家時偷嘗禁果，他們更曾與雙方媽媽一同上電視剖白心情，藉著機會獲得贊助或支援。不過在去年5月，Darya又突然改口稱，孩子的爸爸並非Ivan，而是去年曾被一名又肥又高的16歲男生在樓梯上性侵，因當時已天黑，沒有人能救她，相信腹中孩子的經手人就是他。

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小男友不介意 承諾照顧兩母女

不過，Ivan並不介意，承諾會不離不棄地照顧女友，但根據俄羅斯法例，Ivan要到16歲才能以「父親」身份正式照顧兩母女。在Darya誕下女兒Emelia後，Ivan親自到醫院接她回家照顧，其後警方亦介入調查性侵事件，並已採取了DNA準備鑑定。

飛甩小男友 疑再次懷孕

事隔7個月後，Darya已狠飛小男友Ivan另結新歡，經常大曬新男友Pasha。日前，Darya在限時動態上貼出有兩條線的驗孕棒照片，還表示︰

看來我又懷孕了，是因為Pasha嗎？我們進行性行為都有做安全措施，真的有可能懷孕嗎？

Darya表明下星期將會重新驗孕。

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埋怨生女毀掉生活

據指，Darya目前經營百萬人訂閱的IG及抖音平台，月入約5,000英鎊（約5.37萬港元），是當地平均薪酬的12倍，

我比以前更有錢了，可以自行負擔我和孩子的一切開銷。

不過，Darya表示學校不贊成她做網紅的職業，最後以學業落後為由開除她的學籍，她感到非常不滿，「生孩子這件事毀了我的學業和人生規劃。」

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責任編輯︰王明芳