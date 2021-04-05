【為母則強】2孩之母開製衣廠專請全職媽媽　設彈性工時方便員工接子女放學

▲ 內地一名2孩之母開設製衣廠，專請全職媽媽入內工作。

照顧小朋友非常「困身」，不少媽媽難以兼顧家庭及工作，決定轉當「全職媽媽」。內地一名兩孩之母向京艷深明做媽媽的難處，決定開設製衣工廠，專門聘請全職媽媽，助她們重投社會，實現經濟獨立。

2孩之母開製衣廠

綜合內媒報導，來自湖北武漢的向京艷，育有2名小朋友。她在2012年懷上第2胎，當時為照顧孩子而放棄事業，及後想重投職埸，決定自學網上創業，在2018年成功開設製衣工廠「加十分」。

向京艷深明做全職媽媽的難處，認為區內有不少從異鄉嫁來的女性，欠缺就業機會，故決定專請全職媽媽工作。目前工廠有130名員工，當中只有一名男性，其餘都是欲重返職場的媽媽。

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設彈性工時方便員工照顧子女

兼顧工作和家庭不容易，為了方便員工照顧子女，向京艷在工廠設立彈性工時，方便媽媽們接送子女上、下課。在特殊情況下，員工可向工廠申請在家工作，應付家中的突發事件。

為免出現「獨留兒童在家」的情況，向京艷准許員工帶同小朋友上班，更為他們設立兒童活動室，讓員工在工作期間，也能安心讓子女在裏面做功課及玩耍。一名女員工受訪時指，自己婚後多年來都是全職媽媽，為照顧子女難以找到合適的工作，形容自己「和世界脫軌」，自從加入工廠之後變得有自信，

在這裏上班主要心情開朗一些，然後時間上也充足。自己工作賺錢，心裏很充實，也不用每個月伸手找老公要錢。

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疫下轉型製作日本女高中生校服

製衣廠原本主營英倫風校服及班服，供學生參加運動會、文藝表演式畢業典禮時穿着。受疫情影響，去年學校停課，工廠訂單銳減九成，向京艷一度感到絕望，但想辦法撐下去。

那麼多人跟你做了這麼久，如果放棄工廠，她們怎麼辦？又被打回到原點，我覺得那很殘忍，所以再怎麼困難我也要堅持下去。

向京艷決定轉型生產日本女高中生校服，結果相關產品在內地深受歡迎，銷量高企。她指現時公司每天可製造近1,000套校服，甚至出口至老撾、新加坡及日本等地。她希望捱過疫情後，能夠吸引更多媽媽入行，「幫她們找回自己的生活和價值」。

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責任編輯︰王明芳