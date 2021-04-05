【失胎傷痛】Coffee林芊妤剛發現懷第二胎就自然流產　婦科醫生：懷孕約有10至15%流產風險

▲ Coffee林芊妤剛發現懷上第二胎，就自然流產。

31歲的林芊妤（Coffee）自2018年結婚後，育有2歲兒子翟德彥（翟伯伯），不時在網上分享瑜伽和家庭生活，而Coffee一直想生多個小朋友。但昨天她卻在IG透露一個壞消息，指自己剛發現懷第二胎就不幸流產。婦產科專科醫生方秀儀稱，懷孕婦女一般約有10至15%流產風險， 當中8成人為早孕期流產（即懷孕12週內）。

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Coffee昨晚在IG分享，這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，指自己剛發現懷孕不久，就自然流產。她表示：「感覺有點像玩過山車，因為有期待所以會失落。」但也慶幸有兒子伯伯陪伴，不忘為自己打氣：「下次繼續努力吧！」又對Fans報平安：「我沒事！」

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婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問稱，「流產」是指胎兒在24週之前死亡。一般懷孕婦女均存在約10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12週內），而過了12周後，流產風險相對較低。

方秀儀指，大部分孕婦早期流產是胎兒偶發缺陷所致，並非因孕婦起居不正常，所以一旦流產孕婦毋須自責。

每100名婦女就有1人慣性流產

方秀儀續稱，連續3次或以上小產便屬「慣性流產」，約每100名婦女就有1人屬此情況。慣性流產有半數原因不明，有半數為內分泌功能異常、先天性子宮結構異常、子宮頸鬆弛、免疫系統毛病導致的血栓傾向，例如「抗磷脂綜合症」等。若沒有醫治這些毛病，流產就有機會重覆發生，影響成功懷孕的機會。

孕婦使用復必泰疫苗前須先諮詢醫護

Coffee上月曾接種復必泰疫苗，由於政府公布有批次包裝有瑕疵，在調查期間須即時暫停接種疫苗，引起大眾關心。而Coffee當時向傳媒表示，打針後沒甚麼感覺，不會太擔心。

有兩類人士不應接種德國BioNTech復必泰疫苗人士，其中包括16歲以下的兒童，以及曾對復必泰疫苗或其活性物質或其他成分有過敏反應的人士，其成分包括：

脂類（（4-羥丁基）氮雜二基）雙（己烷-6,1-二基）雙（2-己基癸酸酯）(ALC-0315) ,

2 [（聚乙二醇）-2000] N，

N-二十四烷基乙酰胺 (ALC-0159)，

1，2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC)

膽固醇

氯化鉀

磷酸二氫鉀

氯化鈉

磷酸氫二鈉二水合物

蔗糖

注射用水

而正在懷孕或哺乳、可能懷孕或計劃懷孕的人士，在使用復必泰疫苗前，亦須先諮詢醫護人員。

點擊睇7類接種前應先諮詢醫護的人士：

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責任編輯：羅嘉欣