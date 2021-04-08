【考有Feel】小儀夥拍Edan+黃奕晨零代溝　主持遊戲節目與TVB對戰

▲ 《考有Feel》為TVB打頭陣。

ViuTV在4月這個台慶月份推遊戲節目《考有Feel》，由阮小儀帶領MIRROR呂爵安（Edan），以及夏雨的兒子黃奕晨（Dixon）透過「五感」玩遊戲。阮小儀、Edan和黃奕晨三人在《考有Feel》首次一同合作一拍即合，而且3人已期待可以更多的合作機會。

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▲ 小儀夥拍Edan黃奕晨無代溝。（黃建輝 攝）

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駕馭偶像與星二代

主持經驗豐富的小儀直言，在知道與Edan和Dixon合作後曾有點擔心，除二人分別是偶像和星二代外，年齡的隔膜也是小儀擔憂的原因之一。

小儀稱：「一開始真的會怕，始終年齡有差距。因為我真的生得出姜濤，如果我細個開始鬼混的話，所以很容易有隔膜。」

▲ 三人首次合作。

至於Dixon，小儀會擔心他有星二代的架子，認識過後才知他「傻更更」、善良和真誠的特質：「會怕這種小朋友會很脆弱，要多加呵護和照顧。後來發現他非常獨立，而且很會照顧身邊的人。」

對於Edan，小儀在《全民造星》已開始便留意對方，決定開拍《考有Feel》後，更大膽推薦Edan任拍檔：「ViuTV開拍Game Show想找有資歷的主持合作，但有資歷我會驚自己的位置要怎樣放，如果我做下把位，ViuTV他們又不太想，但我領導的話和有資歷的人不太對盤。」

於是後來她向監製提出建議：「我說：『Edan，你看法如何？』而當時仍未做《膠戰》，監製第一句是：「好」，之後用手比了一個『七』形容Edan，所以覺得Edan非常適合。」

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Edan也是首次知道監製的想法：「原來他這樣形容我，這個監製葉仔其實也算是我的貴人，在《Mirror Go》後，是他開啟我的綜藝之路，我也懷疑他喜歡我。」

但合作過後，Edan和Dixon認證和小儀「零隔膜」，令小儀信心滿滿：「原來我駕馭得來！」

錯綜複雜的三人行

當知道和小儀合作時，Dixon表示第一個反應是非常緊張，表示因為是小儀電台節目的忠實粉絲：「駕駛時常聽她的節目，所以第一次知道和小儀合作有點怯和期待，怕轉數和口才不夠快。」

而小時候家人不讓看電視的Edan，對於電視節在僅有的回憶便是小儀與森美主持的《15/16》：「她在我心中是香港綜藝的指標，很深刻的印象。所以知道和小儀合作也很緊張，也是一個很正的機會和前輩學習。」

▲ 三人一拍即合。

Edan更爆料：「第一次開會見面時，那時仍未知小儀這麼喜歡我，有聽到工作人員說：『小儀挺喜歡你。』，但不知道是禮貌性還是真心話。直到開拍，才知她真的很喜歡我，哈哈哈！」

對於Edan的話，小儀發揮綜藝本色：「你把我說成是痴漢般。」

為兩台大戰打頭陣

曾志偉自當上TVB的副總經理主理綜藝及音樂製作後，由4月開始推出多個綜藝項目，巧合地與ViuTV打對台，令《考有Feel》意外地成打ViuTV對決TVB的4月變革的打頭陣節目。

小儀形容一切只是「咁啱得咁橋」，更慶幸稱：「幸好拍攝時沒這回事，所以沒有打甚麼的念頭，是很單純地做好節目，現在已拍完。唯一知道是會在ViuTV台慶播出，所以無壓力。」

▲ 三人平常心面對收視。（IG圖片）

小儀補充續稱：「現在出街才知有這般刺激的事發生。要改也改變不了，拍攝時問心自己盡了力，衍生節目時不是打仗，一早已排定是4月做。」

她跳出本身身份以觀眾角度指，兩台良性競爭對行業有好處：「對面應該也沒想到這樣，當每個電視台也有好節目，受惠的是香港人。」

小儀服裝： FILA HONG KONG、iijinhk

Edan、黃奕晨服裝： Five cm

記者：鄭嘉瑤

同場加映：MIRROR訪問