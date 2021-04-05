【新冠肺炎】今新增16宗確診個案　1宗本地源頭不明涉32歲旺角豐澤電器男售貨員

▲ 1宗本地源頭不明涉32歲旺角豐澤電器男售貨員。

本港疫情似有緩和之時，今日（5日）新增16宗確診個案，1宗本地源頭不明個案，15宗是輸入個案，累計11,525宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

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16宗新增確診個案，患者年齡介乎10歲至42歲7男 9女，15宗輸入性個案患者分別包括6宗來自菲律賓、4宗來自巴勒斯坦、5宗來自印尼抵港人士。

今日唯一宗本地源頭不明個案，患者為32歲男子，於旺角惠豐中心豐澤電器擔任售貨員，3月22日最後上班日，數十名同事及6名家屬須接受檢疫，過去14日曾到訪上址的人士須接受強制檢測；3月23日至26日曾到聯合醫院探望分娩妻，多於走廊等待，或接太太出院；3月19日、27日曾到觀塘母嬰健康院；曾於3月28日至4月3日到鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場購物，衞生防護中心翻查紀錄3月24日至26日有兩名患者亦到過同一街市，擔心街市有爆發，故24日或以後曾到訪上址的人士，或在上述工作的入士須要強制檢測。

另外，衞生署衞生防護中心今日錄得３宗輸入性初步確診個案，並不涉及不明源頭。

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記者：陳麗娜