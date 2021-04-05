【減肥大作戰】不用節食一年減30kg　80後肥妹減醣+玩健身環練出腹肌【附飲食貼士】

▲ 72kg的肥妹靠減醣並玩健身環，一年後減去30kg。

減肥一定要節食？日本一名80後女子在twitter分享自身減肥經驗，體重高達72kg（約158.4磅）的她不減食量，靠減醣控制碳水化合物攝取量，並玩健身環（Ring Fit），一年後體重輕了30公斤（66磅），更練成腹肌，甚至出書分享經驗。

▲ 日本女子ヤナマリ減肥前後判若兩人。（twiiter：MarieYanamoto）

日本80後女子ヤナマリ本為一名食量驚人的肥妹，一餐等於三個人的食量，身高150cm，體重達72.6kg，體脂為46.1％，BMI為32.3，屬於過胖，令她決心減肥。點擊圖片看她的身形變化：

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2019年10月15日，她正式開始減肥，每天主要透過控制飲食及做運動減重：

醣類（碳水化合物）攝取量：每天約50g

無氧運動:每天約20分鐘

有氧運動：每天約2小時

▲ 她吃麵包時會加牛油（twiiter：MarieYanamoto）

飲食方面，她增加每天用餐的次數，變成一日進食八次，以維持飽肚感。其中，她每天也會吃肉、魚、蛋、大豆類及乳製品食物，並選吃部份蔬菜及調味料。點擊圖片看ヤナマリ的飲食習慣：

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一日三餐餐單例子：

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運動方面，她選擇了玩任天堂Nintendo Switch的健康遊戲「健身環大冒險」（Ring Fit Adventure）和「Fit Boxing」，並藉以做肌肉訓練，分別針對手、腳及腹部。

▲ 她記錄自己在減肥期間的身形變化（twiiter：MarieYanamoto）

至2020年10月15日，她體重已降至42.5kg，體脂為22.3%，BMI為18.9，屬於正常體重。減磅成功後，她開設網頁分享心得。

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責任編輯：羅嘉欣