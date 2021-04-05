  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (週一) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】不用節食一年減30kg　80後肥妹減醣+玩健身環練出腹肌【附飲食貼士】

保健美顏 15:58 2021/04/05

分享：

熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

72kg的肥妹靠減醣並玩健身環，一年後減去30kg。

減肥一定要節食？日本一名80後女子在twitter分享自身減肥經驗，體重高達72kg（約158.4磅）的她不減食量，靠減醣控制碳水化合物攝取量，並玩健身環（Ring Fit），一年後體重輕了30公斤（66磅），更練成腹肌，甚至出書分享經驗。

日本女子ヤナマリ減肥前後判若兩人。（twiiter：MarieYanamoto）

日本80後女子ヤナマリ本為一名食量驚人的肥妹，一餐等於三個人的食量，身高150cm，體重達72.6kg，體脂為46.1％，BMI為32.3，屬於過胖，令她決心減肥。點擊圖片看她的身形變化：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

2019年10月15日，她正式開始減肥，每天主要透過控制飲食及做運動減重：

  • 醣類（碳水化合物）攝取量：每天約50g
  • 無氧運動:每天約20分鐘
  • 有氧運動：每天約2小時

她吃麵包時會加牛油（twiiter：MarieYanamoto）

飲食方面，她增加每天用餐的次數，變成一日進食八次，以維持飽肚感。其中，她每天也會吃肉、魚、蛋、大豆類及乳製品食物，並選吃部份蔬菜及調味料。點擊圖片看ヤナマリ的飲食習慣：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

一日三餐餐單例子：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

運動方面，她選擇了玩任天堂Nintendo Switch的健康遊戲「健身環大冒險」（Ring Fit Adventure）和「Fit Boxing」，並藉以做肌肉訓練，分別針對手、腳及腹部。

她記錄自己在減肥期間的身形變化（twiiter：MarieYanamoto）

至2020年10月15日，她體重已降至42.5kg，體脂為22.3%，BMI為18.9，屬於正常體重。減磅成功後，她開設網頁分享心得。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：黎芷珊生酮飲食38碼變34碼　每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
16:10 2021/03/12
【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅
【減肥大作戰】2年由220磅激減110磅變運動型美女　韓國YouTuber從厭食症悟出健康瘦身飲食法【附5招減肥秘訣】
11:59 2020/11/20
【減肥大作戰】2年由220磅激減110磅變運動型美女　韓國YouTuber從厭食症悟出健康瘦身飲食法【附5招減肥秘訣】
【減肥大作戰】減肥≠戒口虐待自己　營養師減肥吃薯片：不做卡路里奴隸獸【多圖】
12:03 2021/01/18
【減肥大作戰】減肥≠戒口虐待自己　營養師減肥吃薯片：不做卡路里奴隸獸【多圖】
減肥 健康養生 Keep Fit 運動 健身 健康問題 網絡熱話 Switch Twitter 遊戲

最高瀏覽

【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正
18:32 2021/04/04
【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正
【移居韓國】金融港女韓國滑雪邂逅Oppa　嫁到濟州100萬開cafe賣港式奶茶
13:39 2021/03/23
【移居韓國】金融港女韓國滑雪邂逅Oppa　嫁到濟州100萬開cafe賣港式奶茶
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人
11:17 2021/03/29
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人