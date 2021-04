【讀心叛變】「蜘蛛仔」遇上「絕地武士」大冒險　湯賀蘭完全不能守秘密【有片】

▲ 《讀心叛變》

「蜘蛛仔」湯賀蘭(Tom Holland)與《星球大戰》(Star Wars)「絕地武士」黛絲烈尼(Daisy Ridley)合演科幻片片《讀心叛變》(Chaos Walking)。

此片改編自同名暢銷小說三部曲的第一部作品《Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go》,描述某個只剩下男性的神秘星球上,他們的內心想法可被外人聽見,他們稱之為「噪聲」,湯賀蘭演年輕莽撞、無法克制「噪聲」的少年。

在最新電影預告可看到,他意外在森林遇見從未看過的「女性」,當下按捺不住激動情緒,內心OS(overlapping sound)大放送,表示從未見過女孩,一下說對方一頭金髮很漂亮,又一下叫對方不要靠近,嚇得黛絲不知如何反應。

現實中的湯賀蘭出名守不住秘密,不時無意之間在他的社交平台中劇透或透露重大秘密,今次這個角色可謂近年最適合他的角色,完全不用守秘密,任何想法都可以表露無遺,根本就是為他而設。

原著作者Patrick Ness早前在訪問提及,《讀心叛變》的創作靈感源自社交媒體的興起:「好像人人都將自己的生活公開,表示自己的喜與憂,在這之前,世界從未如此吵鬧。」