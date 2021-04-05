【讀心叛變】「蜘蛛仔」遇上「絕地武士」大冒險　湯賀蘭完全不能守秘密【有片】

▲ 《讀心叛變》

「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）與《星球大戰》（Star Wars）「絕地武士」黛絲烈尼（Daisy Ridley）合演科幻片片《讀心叛變》（Chaos Walking）。

此片改編自同名暢銷小說三部曲的第一部作品《Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go》，描述某個只剩下男性的神秘星球上，他們的內心想法可被外人聽見，他們稱之為「噪聲」，湯賀蘭演年輕莽撞、無法克制「噪聲」的少年。

在最新電影預告可看到，他意外在森林遇見從未看過的「女性」，當下按捺不住激動情緒，內心OS(overlapping sound)大放送，表示從未見過女孩，一下說對方一頭金髮很漂亮，又一下叫對方不要靠近，嚇得黛絲不知如何反應。

現實中的湯賀蘭出名守不住秘密，不時無意之間在他的社交平台中劇透或透露重大秘密，今次這個角色可謂近年最適合他的角色，完全不用守秘密，任何想法都可以表露無遺，根本就是為他而設。

原著作者Patrick Ness早前在訪問提及，《讀心叛變》的創作靈感源自社交媒體的興起：「好像人人都將自己的生活公開，表示自己的喜與憂，在這之前，世界從未如此吵鬧。」