  • 23°C
香港時間 : 2021405日 (週一) 15:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【讀心叛變】「蜘蛛仔」遇上「絕地武士」大冒險　湯賀蘭完全不能守秘密【有片】

娛樂 13:54 2021/04/05

分享：

熱門 姜濤 菊梓喬 校長專欄 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《讀心叛變》

「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）與《星球大戰》（Star Wars）「絕地武士」黛絲烈尼（Daisy Ridley）合演科幻片片《讀心叛變》（Chaos Walking）。

此片改編自同名暢銷小說三部曲的第一部作品《Chaos Walking: The Knife of Never Letting Go》，描述某個只剩下男性的神秘星球上，他們的內心想法可被外人聽見，他們稱之為「噪聲」，湯賀蘭演年輕莽撞、無法克制「噪聲」的少年。

在最新電影預告可看到，他意外在森林遇見從未看過的「女性」，當下按捺不住激動情緒，內心OS(overlapping sound)大放送，表示從未見過女孩，一下說對方一頭金髮很漂亮，又一下叫對方不要靠近，嚇得黛絲不知如何反應。

現實中的湯賀蘭出名守不住秘密，不時無意之間在他的社交平台中劇透或透露重大秘密，今次這個角色可謂近年最適合他的角色，完全不用守秘密，任何想法都可以表露無遺，根本就是為他而設。

原著作者Patrick Ness早前在訪問提及，《讀心叛變》的創作靈感源自社交媒體的興起：「好像人人都將自己的生活公開，表示自己的喜與憂，在這之前，世界從未如此吵鬧。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港　維多利亞港大激戰
17:21 2021/03/25
【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港　維多利亞港大激戰
【STAND BY ME多啦A夢 2】8個不為人知多啦A夢冷知識　究竟大雄總共闖禍多少次？
12:38 2021/03/31
【STAND BY ME多啦A夢 2】8個不為人知多啦A夢冷知識　究竟大雄總共闖禍多少次？
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
11:36 2021/03/29
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
荷里活 電影 動作片 科幻片 Marvel 星球大戰

最高瀏覽

【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正
18:32 2021/04/04
【偷情鬧劇】人妻與情夫廚房幽會門鈴突響起　轉身急吻回家綠帽夫險斷正
【移居韓國】金融港女韓國滑雪邂逅Oppa　嫁到濟州100萬開cafe賣港式奶茶
13:39 2021/03/23
【移居韓國】金融港女韓國滑雪邂逅Oppa　嫁到濟州100萬開cafe賣港式奶茶
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人
11:17 2021/03/29
【投訴文化】智障員工被客人投訴後丟飯碗 鄭丹瑞專欄：不要吝嗇讚賞別人