【餅印星二代】靚媽鍾嘉欣甜曬餅印全家福　大女具女神潛質細仔長髮look型爆

▲ 鍾嘉欣曬出一家四口溫馨合照，全家餅印樣。（IG圖片）

復活節長假期很多一家大細享天倫樂，現身處加拿大的鍾嘉欣（Linda）亦有與家人歡度復活節。嘉欣昨日（4日）在IG分享多張全家福照片，一家四口非常溫馨，嘉欣更將頭挨近老公的臉好甜蜜。網民更將重點擺在兩姊弟的外貌上，驚呼全家都是餅印！

遠在加拿大的鍾嘉欣分享多張家庭出遊相片，慶祝一年一度復活節，並留言：「Happy Easter 2021！（復活節快樂）」，更標籤了「familyismyeverything（家人是我的一切）」。

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相片中，嘉欣抱著4歲半的女兒Kelly，脊醫老公Jeremy則抱著2歲半的兒子Jared，嘉欣一臉溫柔將頭挨近老公的臉，並用手捉實老公手臂，可見夫妻關係相當甜蜜。

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陳自瑤︰仔女一樣樣

家庭照令人感到幸福滿瀉，吸引不少花旦留言，胡定欣大讚：「姐姐很美，弟弟大過左（咗）好多，好有型。」陳茵媺也忍不住留言︰「what a beautiful family photo（多麼美麗的全家福）！」陳自瑤則直指一家是餅印︰「你個仔同你個囡一樣樣。」引來很多網民認同！

現年37歲的鍾嘉欣於2016年與脊醫Jeremy於加拿大結婚後，三年抱兩，嘉欣湊小孩親力親為，沒有請工人，因自己也是父母當年一手一腳湊大，相信自己一樣做得到。

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兩夫妻亦有共識，會隨心放養孩子，不會凡事規管；又認為孩子在3歲前吸收快，必須要多陪伴教導，並帶他們四圍去接觸更多不同事物，包括返香港多聽廣東話。

至去年嘉欣返港拍攝劇集《兒科醫生》，全靠奶奶幫忙照顧孩子，曾留言公開感謝奶奶，更向奶奶說出「我愛您」，可見嘉欣深得奶奶歡心，婆媳關係非常好！

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責任編輯︰林綺玲