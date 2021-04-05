【新冠肺炎】有市民指欲提早打第二劑「復必泰」疫苗不果　醫管局稱已酌情應允

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳靜儀攝）

今日（5日）新增16宗確診個案，1宗本地源頭不明個案，15宗是輸入個案，累計11,525宗確診個案。昨日衞生署公布有一名62歲男士上周五暈倒送入博愛醫院，去世前25日曾接種科興疫苗，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，4月1日到普通科門診求醫，當日診斷出患有高血壓，醫生即時處方治療高血壓的藥物，她指出個案已呈報衞生署，現已交由專家小組和死因裁判官調查，稍後會再向公眾公布調查結果。

有市民獲當局安排4月11日接種第二劑「復必泰」疫苗，惟11日前須離港，今早到疫苗接種中心要求提早接種不果，何婉霞表示，中心的職員已運用酌情權，安排該名女士在空閒的時期段中接種第二劑「復必泰」疫苗，以免浪費接種第一劑的工夫。

何婉霞續指，截至今日早上9時，過去24小時再多6名病人出院，至今共有11,145名確診或疑似病人康復出院；現時共有128名確診病人分別於21間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有6人情況危殆，3人情況嚴重，其餘116人情況穩定。目前公立醫院已啟用651間負壓病房，合共1,197張負壓病床，使用分別率為65%及56%。

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記者：陳麗娜