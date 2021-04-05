【聽姐說】應采兒公開力數陳小春缺點　指丈夫大話連篇憂成兒子壞榜樣

▲ 應采兒上《聽姐說》大爆陳小春缺點。

陳小春與應采兒兩夫婦在內地人氣旺，近年主力於內地參與綜藝節目吸金。早前應采兒亮相全女性參演的talk show《聽姐說》，當日由她與石璐、熱依扎、倪虹潔、闞清子、鄂靖文等幾位女藝人進行對戰。

在節目中，應采兒大爆丈夫陳小春是長不大的大細路，指對方雖然已經是53歲的熟男一名，不過卻不懂換燈泡及組裝生活用品，難怪應采兒擔心老公成為兒子的壞榜樣。

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大爆陳小春缺點

應采兒擔任內地綜藝節目《聽姐說》嘉賓，她一開始於節目稱「我有三個兒子。」她大爆料直指丈夫陳小春是欠缺自理能力的生活白痴，不會組裝任何東西，換燈泡時更整壞燈座。

生活細節上陳小春全靠太太的照料，應采兒大爆小春又記不到網上密碼，甚至不知怎麼辦登機手續，應采兒可說是當太太又當媽。

另外，應采兒又指陳小春喜愛說謊，即使口裡承諾會戒煙，但每天說謊表示外出買咖啡，其實偷偷地抽煙，故她擔心丈夫會教壞兒子Jasper。

不過經過一大輪力數丈夫的不是之後，應采兒又滿臉幸福的表示：「為甚麼要和他在一起？那我就愛他啊。」最後她更霸氣說：「自己不是大哥的女人，她本身就是大哥。」獲得現場觀眾不少掌聲。

不過《聽姐說》就是要嘉賓以幽默去表演的talk show，即是類似棟篤笑表演，所以應采兒對丈夫的「指控」，應該屬半開玩笑而已。

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參與真人騷人氣急升

陳小春跟應采兒於2010年2月14日在美國拉斯維加斯舉行婚禮，及至2013年7月1日產下兒子Jasper，應采兒曾於節目上被問及要愛情還是要麵包，而應采兒表示自己選擇了愛情。

2019年12月，應采兒宣布再度懷孕，翌年即誕下次子。

而近年陳小春跟應采兒主攻內地市場，二人參與不少內地真人騷節目，包括《爸爸去哪兒5》、《一起出發吧》、《三個院子》、《妻子的浪漫旅行第1季》等，