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【聲夢傳奇】00後直言不知李克勤是誰　《聲夢傳奇》參賽者平均年齡只17歲【有片】　

娛樂 16:03 2021/04/05

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00後：「而我不知道李克勤是誰。」

重量級歌手李克勤加盟《聲夢傳奇》任15位參賽者導師，在播出的《聲夢前傳》內， 李克勤與15位參賽者見面，可是當中的兩位00後參賽者直言，不知道李克勤是誰，十分坦白。

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李克勤與森美。

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參賽者平均年齡17歲

《聲夢傳奇》的15位參加者，是於全球過千名參賽者中突圍而出的學員，當中分別為炎明熹、張馳豪、林君蓮、鍾柔美、詹天文、姚焯菲、黃奕斌、何晉樂、潘靜文、孫漢霖、林沚羿、文凱婷、蔡愷穎、林智樂及冼靖峰。

眾人平均年齡只得17歲，年齡最低和最高分別是14及25歲，十分年輕。

因為曾志偉上任為TVB高層，主理綜藝節目，而《聲夢傳奇》是他正式返TVB前已進行的項目，本來安排在今年3月播出。曾志偉上任後，希望把節目做得更好，於是決定把《聲夢傳奇》重新包裝，在本月正式播出，在昨晚（4月4日）推出前奏節目《聲夢前傳》。

《聲夢前傳》。

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00後不識李克勤

曾志偉在TVB上任後，大展拳腳解決，把自2009年發生的「版權風波」解決，令TVB與三大唱片公司破冰，因此邀請屬環球唱片公司的重量級歌手李克勤任《聲夢傳奇》導師。

TVB亦在比賽前安排學員與導師李克勤在《聲夢前傳》見面，以「奶爸」自親的李克勤十分親切，對15位學員有問必答，可惜當中兩位00後出生的學員對李克勤不太熟悉。

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當時，15歲的詹天文立即問身旁的朋友李克勤是誰，事後她接受單獨訪問時表示：「當李生走進來了一刻，我問GiGI：『他是誰？』,我真的不認識他，當他自我介紹完後才知道他是誰。」

14歲姚焯菲在鏡頭前十分坦白地表示：「我認得他的樣，但不知道叫甚麼名，當他介紹自己時，我記得爸爸經常聽他的歌！」

幸好李克勤十分大量，沒有把此事放在心上，更幽默形容是次與參賽者見面，感覺如出席兒子的生日會，所以他也有向眾參賽者作自我介紹。

同場加映：強尼訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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