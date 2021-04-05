【殺出個黃昏】林家棟大力游說謝賢出山　84歲四哥求突破演殺手

▲ 在《殺出個黃昏》監製林家棟大力游說下，四哥謝賢終於答應演出。

電影《殺出個黃昏》入選第45屆香港國際電影節假，在昨日（4月4日）假香港文化中心舉行世界首映，影片監製林家棟、謝賢、林雪、鍾雪瑩，以及一眾演員顏子菲、顧定軒、何雁詩、林耀聲、符家浚及羅永昌等出席，與觀眾見面。



《殺出個黃昏》由新晉導演高子彬執導，以黑色幽默的手法道出老年人所面對的問題。林家棟表示，要游說「四哥」演步入黃昏殺手不簡單：「觀眾覺得，過去的四哥多數以風流不羈形象演出，但是原來四哥一直以來都好希望有突破，所以今次我們由創作到製作，都不可馬虎了事。」



現年84歲的謝賢這次重返大銀幕，充滿感受說：「這部電影由導演、編劇到一眾演員都是年輕新世代，初時埋位都驚與他們有Gap，不過拍落之後，原來個個都好專業，我都要跟他們學嘢，相處耐了，直頭感覺到自己真是『殺出個黃昏』。」



《殺出個黃昏》講述由謝賢、馮寶寶及林雪飾演的過氣殺手，當步入晚年，不得不脫下戰衣，重歸平凡生活。然而一首電台點唱《青春之歌》竟讓三人心中的一團火重燃；然而今次執行任務的對象，又完全出乎意料之外。