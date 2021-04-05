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【東張西望直擊】網上買賣母乳安全成疑　曾有成年人出$3000要求埋身飲人奶

食用安全 17:01 2021/04/05

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網上買賣母乳安全成疑。

不少媽媽都會選擇餵母乳，因為母乳是嬰兒天然又有營養的食糧，但沒想到有些媽媽竟將母乳放上網購平台出售。《東張西望》日前「放蛇」購入2包母乳調查，指出網上購買母乳或帶來食安風險，另一方面賣家亦有機會遇到奇怪或變態買家。

不少媽媽在網上如二手買賣平台販售人奶。（東張西望截圖）

《東張西望》報道指，香港有不少媽媽在網上如二手買賣平台販售人奶。賣家一般會在帖文自我介紹，寫清楚孩子歲數、年齡和不煙不酒等生活習慣，吸引有需要人士購買。部份會寫明母乳屬於新鮮還是雪藏。

為此，節目組特意「放蛇」購入2包母乳，網上標價30至50元，重150ml至200ml。交收時，賣家會講清楚保存母乳的條件，例如要放入冰格冰鮮，飲用前1日才放入雪櫃解凍。

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母乳的包裝也較簡陋，賣家只用普通密實袋封裝，毋須剪開；另外包裝上也注明泵奶的日期和時間。顏色上，母乳的顏色偏米白色或黃色，且面層有一層黃色的油。

母乳面層有一層黃色的油。（東張西望截圖）

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婦產科醫生：不建議網上買賣母乳

節目就著網售母乳的食安問題，訪問婦產科醫生麥浩樑。他表示如將人奶保存在冰格，母乳中的活細胞、抗體都會消失。媽媽緊張要餵哺母乳都是想追求這類元素，增加小朋友抵抗力，但如購入冰鮮的母乳，元素流失，感覺變相本末倒置。

婦產科醫生麥浩樑不建議網上買賣母乳。（東張西望截圖）

另外，網購母乳暗藏風險，由於買家不清楚賣家的身體狀況，會否有傳染病，如賣家患有愛滋病、肝炎，腦膜炎或引起腦膜炎的病毒，或曾服用藥物，嬰兒飲用他人母乳後，有機會影響健康及被傳染。

母乳屬於體液的一種，等同血液，或帶有病菌。

除了買家有食安風險，賣家亦一樣。一名交收母乳的媽媽表示，曾經有買家向同樣出售母乳的姐姐查詢，欲了解新鮮母乳的味道哪裏不一樣。姐姐感奇怪後追問：嬰兒還是小孩子飲用。對方僅回答：不是，是18歲以上。

後來，對方更追問，直接哺乳要多少錢，指「直接餵哺30分鐘，給你3000元」，令姐姐大呼「痴線」、「變態佬」。

雖然目前沒有法例明文規定禁止出售母乳，不過母乳屬奶類飲品，受《公眾衛生條例》的《奶業規例》監管。賣家需持有綜合食物店牌照，或獲食物及衛生局局長書面許可才可出售，否則可罰款及監禁。

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責任編輯：羅嘉欣

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