【小被被】珍藏22載陳年「小被被」變爛布　女大學生堅持每晚抱著「邊吸邊睡」

▲ 台灣一名網民分享其大學同學珍藏22年的小被被。

每個人都可能有陪伴自己成長的重要物件，在台灣，有網民分享其大學同學珍藏22年的「老被被」，指自同學出生後已擁有它。小被被原本呈老虎形狀，不過經歷多個歲月，現已殘破不堪尤如一塊爛布，不過同學仍然視它如寶，十分珍惜小被被。

▲ 網民指小被被原本呈老虎形狀。（討論區圖片）

小被被為出生時家人所送

近日，一名台灣網民在網上討論區「Dcard」發文並上載圖片，分享其大學同學的「陳年老被被」。網民指小被被是同學出生時家人所送的禮物，形容本身「是一隻老虎」，不過經過22年，外表已經殘玻不堪，

原本有一個尾巴已經斷掉了，只是近期她把尾巴縫起來，每天邊吸尾巴邊睡，我都懷疑裡面一堆塵蟎。

▲ 網民指小被被由同學出生後陪伴至現在。（討論區圖片）

網民笑言跟同學同住時，曾經把小被被藏起來，結果對方「整天在那邊哀哀叫」。眼見同學十分珍惜這條「爛布」，網民不禁笑問其他網民，「有人沒有小被被也不能睡的嗎？」帖文隨即引來熱烈討論，亦有不少網民分享屬於自己的小被被。

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網民：我沒小被被真的睡不著

有網民指小被被有助自己睡眠，「我沒小被被真的睡不著」、「小時候睡覺都會搓小被被邊緣助眠」、「抱著會睡得特別好，沒有的話要躺很久才睡得著」。另外亦有人分享自己的小被被，被另一半威脅後丟掉了，現在感到十分後悔，有網民回應：「男友可以再換，小被被不能換」、「我之前小被被被我爸丟掉，我哭死」、「我男友有問我小被被跟他那個重要，我都說小被被。還跟他說，你要是丟了它，我就把你丟了。誰都無法撼動我小被被的地位！」

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責任編輯︰王明芳