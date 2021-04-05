【太魯閣號出軌】大女兒肉身護4歲孫女雙雙罹難　爺爺做CPR不果哭喊：我沒盡責任

▲ 一名4歲陳姓女童在台鐵出軌意外中離世，同行的36歲姑姐也不幸罹難。

台鐵太魯閣號上週五（2日）駛經花蓮一條隧道時，撞上從山坡滑落的工程車，發生出軌意外，至今造成50人死亡、200人傷，是台鐵近60年來最嚴重事故。其中年紀最小的遇難者是一名4歲陳姓女童，同行的36歲姑姐也不幸罹難。女童爺爺對於女兒及孫女的死感到悲痛不已，自責「沒盡父親責任」。

老父自責救不回女兒

綜合台媒報導，事發當日桃園蘆竹陳姓一家6口準備回鄉掃墓，從台北車站乘搭大魯閣號408車次，坐進第6節車廂，怎料遇上意外，導致36歲大女兒及4歲孫女身亡。爺爺指事發突然，不知如何反應，

當時我在睡覺，根本不知道發生甚麼事，等我醒來的時候，已經整個人飛到旁邊去了。

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回想意外發生當下，爺爺指他當時忍痛睜開眼，發現女兒頭破血流，躺在身旁動也不動。他立即上前為女兒做CPR，但急救許久仍然救不回女兒，

急救許久仍然沒有辦法，可能是我……我沒有盡到父親的責任！

他指自己當時坐在後排，大女兒則抱着小孫女坐在前側。意外發生當下，女兒以肉身保護孫女，可惜兩人雙雙罹難。倖存下來的爺爺面部受輕傷，左眼腫起及擦傷，經治療後並無大礙，只是經歷生離死別，心情難以平復。

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嫲嫲悲喊：一次沒了兩個

女童及其姑姐的遺體昨日（4日）送抵桃園殯儀館，在場等候的家屬悲慟不已，數度站不穩要人攙扶。嫲嫲見到兩人遺體被推進停屍間，難忍悲傷情緒，哭喊「一次沒有兩個」；爺爺見到此情景亦情緒失控，與妻子抱頭痛哭。

據悉爺爺是當地社區環保義工，長年熱心地方事務，與區內民眾相熟。意外發生後，不少民眾趕至桃園殯儀館慰問，對於他家中送別2位至親，大家都感到不捨。

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責任編輯︰王明芳