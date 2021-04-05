【師父有請】陸永+C君遇靈異事件　麥玲玲傳授揀風水靚屋秘訣

▲ 陸永和C君任《Master's Talk師父有請》嘉賓。

《Master's Talk師父有請》第9集邀請到農夫任嘉賓，陸永和C君與主持人林盛斌（Bob）及麥玲玲都是好朋友，麥玲玲指自己當年有份提攜兩人，更視C君為徒弟教他玄學風水命理。

麥玲玲說：「當年我們在電台節目認識，我是嘉賓主持，他們當時未有名氣。入到錄音室我還問點解今日錄音室咁雜嘅？之後傾開C君話識少少睇相，仔也常日有問我玄學上的問題。」

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農夫妙語如珠

對於被嫌「雜」都照樣做節目，C君笑言：「我們不是冇自尊，是冇廉恥。」麥玲玲續說：「他們寫東西是幾叻，不過他們當時好窮，窮到我叫他們不如正正經經搵份工啦，豈知他們話其實Rapper是一份工，當時我甚麼都不懂，不知Rap同數白欖有何分別。」

今次《師父有請》的主題是「凶宅」，陸永和C君謙稱自己連「凶宅」都買不起，麥玲玲笑稱自己有點怕，做不到「凶宅大王」，只能做「胸襲大王」，C君搞笑說：「嘩，你這樣對安德尊？胸襲阿大王，所以李錦聯先咁嬲，佢心諗：『做咩唔益我呀？』」

農夫憶述靈異經歷

提到曾遇過的靈異事件，麥玲玲自認是大膽女，就算到訪馬來西亞雲頂，都會主動要求住尾房。」聽到雲頂兩字，農夫兩人都即時想起兩件靈異事件。

陸永說：「平時出埠，我們多數一人一間房，有次去雲頂，巧合只是安排同一間，但間房好大都闊落都不錯，我們選套動畫來睇，已不是驚慄片，睇完熄燈一齊瞓。豈知聽到廁所個電子感應式垃圾桶，不斷開閂，而且個節奏已超越了個感應，好快！」

當時兩人同樣感應到一系列的聲音，C君爆粗鬧完，沒想到聲音就停了，後來大被冚過頭照瞓，但陸永卻面對更可怕的經歷。

陸永說：「我聽到有跑步聲由遠走近，還成個類似小朋友重量的跳上我個肚度，望住頭上是一大片黑色東西籠罩住，心不算太驚，但覺得他是小朋友，於是念經叫他走啦，但不要傷害他，豈知感應到他去廁所好似撞車聲咁大聲『啪』，但C君都竟然聽不到。」

麥玲玲硬著頭皮入凶宅

陸永形容他跟C君各自人生都不會遇到鬼，但總是一齊的時候就會，曾在英國拍攝，當時陸永玩平板電腦，睡著的C君突然醒來去廁所，但C君用奇怪眼神望一望他。

C君說：「我見到有個女人耷低頭望住他，我呆了，半夜起身以為自己懞查查，去完廁所後又見不到。誰知翌日攝製隊有同事說，在走廊見到紅衫女人行，轉彎走去搭𨋢位置，突然又消失了，嚇到步都不敢跑。」

麥玲玲自爆曾被師傅要求她跟師兄去處理凶宅問題，原來是因戶主墮過胎有亡魂，但當時師兄稱只負責留守在門外，她硬著頭皮入屋處理。

C君追問師兄是誰，並與陸永你一言我一語猜想是李丞責，麥玲玲說：「不是呀，我們不是同門呀！」C君續說：「唔怪得啦，今日講『凶宅』原來就是李丞責（宅）！」

麥玲玲不怕銀主盤

她指做風水命理多年，每逢到訪凶宅都有些感應，或會頭痛不太舒服，Bob表示曾有去過九龍塘一間4000多呎的豪宅，比同區的平一半租，後來他問過附近的看更，原來左邊有佛壇，加邊有佛堂，當時詢問過師傅，認為他最好另選住處。

麥玲玲解釋說：「廟前窮、廟後富、廟左廟右出寡婦。口訣是這樣，但實際情況都未必一定，要靠有經驗師傅去睇。」

她表示自己曾買過一家離婚屋，只出租沒自住，幾乎每個租戶都離婚，雖然跟自身無關，但仍發生很多瑣碎的麻煩，她表示：「我一向都不怕銀主盤，有好多人會怕，但其實改一改風水格局，分分鐘可以比以前做得更好。」