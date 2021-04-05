【最強小三】媽媽疑搭上女婿秘密懷孕生B　妻一望樣崩潰︰眼睛像我老公

▲ 台灣一名人妻看到媽媽的新生兒時，驚見BB的樣子好似老公！

男人不一定只愛少妻。台灣一對年齡相差19歲的老夫少妻遇上小三，對方竟是少妻的媽媽！該名少妻在網上發文訴苦，指老公與媽媽同齡，自老公搬入與她們住後，竟開始與媽媽出雙入對，舉止親密，後來驚聞媽媽懷孕生B，當她看到BB的眼睛即刻崩潰，高呼其眼睛很似丈夫！

該名少妻的facebook帖文被「爆料公社」官網轉發報道，少妻指，年長19歲的老公於幾年前搬入與她和媽媽同住，因老公從事地產經紀，她做全職媽媽留在家中照顧孩子。漸漸地，老公和媽媽經常出雙入對，妻子有感不妥，曾為此與老公吵架，認為老公應要有一條界限。

不過，老公和媽媽的關係更進一步，少妻說︰「我媽會穿我老公外套、背心，到最近2人的東西都會交換著喝。」她更留意到很多奇怪細節，例如媽媽會主動關心女婿是否吃了飯、自己有機車卻總喜歡讓女婿接載出門等。

▲ 該名人妻在facebook上透露，媽媽疑搭上自己老公，還秘密產子。（facebook圖片）

媽媽含糊解釋誰是經手人

早前，媽媽秘密懷孕誕下孩子，一開始不敢讓家人知道，但紙包不著火，也很隱晦的讓女婿接載她去醫院產子。少妻質問媽媽誰是孩子的經手人，

我媽一開始含糊其詞，最後告訴我那是我老公的哥哥，也就是我大伯的。但一直同進同出的兩個人突然有個孩子，讓我如何接受？

少妻表示與老公育有女兒，形容眼睛像爸爸；當她看到那位BB的樣子時，馬上崩潰起來！

我大女兒的眼睛像她爸爸，而我媽生的孩子眼睛也是.......

網民建議做DNA鑑定

少妻不知如何是好，向網民請教，不少網民建議她應首先做DNA鑑定，以確定老公是否BB的爸爸；亦有網民指，類似情節幾年前曾出現過，當時在一些媽媽群組中引起熱議，懷疑有人將舊文翻傳。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳