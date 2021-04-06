【活得健康啲】東芝蒸氣護理前置式洗衣機超強潔淨　有效殺菌達99%+脫色率減低39%

▲ 潮濕日子，最怕衣服容易有嗡味和洗得不夠乾淨，一部超強潔淨的洗衣機就可解決問題。

踏入轉季的日子，天氣變得潮濕，如果衣服洗得不夠乾淨，不但會有霉味，還會令你「周身痕」，感覺的確難忍。今集《活得健康啲》為大家介紹Toshiba蒸氣護理前置式洗衣機（TW-BK95G4H），除了用超微納米泡泡深度清潔衣物外，更設有高溫蒸氣殺菌，消除衣物臭味，大大提升整體洗衣效果。

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UFB超微納米泡泡

超微納米泡泡尺寸比平均纖維間隙小200倍，能滲透到織物纖維中，以去除最深的污漬，細菌和洗衣劑殘留。同時，超微納米泡泡提高清洗皮脂18%及洗衣劑殘留減少15%，有效清除纖維上的皮脂污垢，防止泛黃，使衣物光鮮。

蒸氣護理

在洗衣程式前，先將污糟衣物用蒸氣殺菌，高溫蒸氣深入浸透衣物纖維，有效殺死衣物上的大腸桿菌及葡萄球菌達99.9%，並消除衣物臭味。

CycloneMix 旋風攪葉

洗衣劑容器內附有攪葉，能有效把水和洗衣粉劑攪均，增加溶解率高達19%，提升整體洗衣效果。

The GREATWAVES

顏色保護洗衣程式使用冷水洗衣，大大減低彩色衣物脫色率達39%。

抗菌膠圈

可防止機門入口處產生的細菌，殺菌率可達99%。

12個洗衣程式

蒸氣護理前置式洗衣機設有多個洗衣功能，如：淨脫水，THE GREATWAVES巨浪洗，防敏洗衣，混合衣物，省電洗衣，清潔滾筒，12分鐘速洗等。

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責任編輯：張懿慧