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【美顏護膚】61歲惠英紅公開凍齡美顏秘訣　兩招KO雙下巴+頸紋【附DIY天然面膜教學】

保健美顏 10:35 2021/04/06

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61歲惠英紅公開凍齡美顏秘訣

護膚是女人的終生事業。61歲藝人惠英紅演技了得，對於保養皮膚也有自己一套心得，最近她在小紅書分享多年來養生美顏秘訣。

惠英紅注重皮膚保養（IG：kara_waiyinghung）

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去除頸紋

惠英紅在小紅書表示，不少網友也關心頸紋問題。她表示，經常拿重物、低頭看手機，可能會令肌肉不平衡或用力不均，導致肌肉偏向同一個方向拉扯，頸部其中一邊易有皺紋。為此，她拍片教大家兩套簡單動作，有助改善因為肌肉收縮而形成的頸紋。

動作一

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但她提醒，若有頸椎問題的人士，需咨詢醫生的意見。

動作二

這是一套有助放鬆肩頸肌肉的動作，也是平時做運動前的拉筋動作。

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頸部的皮膚也需要護理。她平時在臉部塗抹護膚品後，會把餘下的四成塗在頸上。

DIY美肌面膜

1.燕麥片面膜護膚法

洗澡前，把臉部洗乾淨後，可用DIY的燕麥片面膜敷臉。

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惠英紅提醒，敷面膜後，也要在頸部塗抹護膚品，不然很易「顯老」。若有面膜材料剩下，也可用來塗抹雙手皮膚，去死皮、清潔角質層，皮膚也會變得滑溜。

2.天然椰子油護膚法

她建議在晚上用此方法護膚。因為質地較油，早上起床後不會太乾燥。

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責任編輯：羅嘉欣

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