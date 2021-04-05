【疫苗接種】4月5日21,200人接種疫苗　46歲女子接種科興疫苗後胸口痛左臂麻痺經治療已出院

▲ 4月5日21,200人接種疫苗。（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃持續，政府今日（5日）公布，全港共約21,200名市民接種了第一劑疫苗。以疫苗分類，約有2,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,600人在8間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；另有6,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約5,200人在社區疫苗接種中心接種，約1,400人是在私家醫生和診所接種。



另外，約有5,200名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有6,500名。



8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%；以及約2,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,800名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。



另外，昨日（4日）共有1宗接種疫苗後送院個案，全部人士經治療後已經出院，詳情如下：

香港中央圖書館社區疫苗接種中心

一名46歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現胸口痛及左臂麻痺。她於下午7時13分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已經出院。



政府表示，接種計劃開展以來，當局已為市民接種共約577,200劑新冠疫苗。當中約487,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約330,400名接種科興疫苗，約156,600名接種復必泰疫苗。約90,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約83,100名接種科興疫苗，約7,100名接種復必泰疫苗。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳麗娜