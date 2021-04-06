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【防疫隔離】被指違反隔離令被捕　張錦程患心臟病解釋離房原因

娛樂 10:57 2021/04/06

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張錦程於隔離期間被指違反隔離令被捕，他解釋是一場誤會。

剛從外地回港的張錦程正於富豪機場酒店接受強制隔離，可是他於昨日（4月5日）被指曾離開檢疫房間而涉嫌違反隔離令被捕，以及被送到北大嶼山醫院。

不過張錦程回應傳媒解釋只是一場誤會，現時於竹篙灣隔離營接受隔離。

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（FB截圖）

傳違反強制檢疫令

張錦程日前於社交平台發帖文寫道：「在密閉房間下21天，沒有一窗可以打開，人道嗎？」

他之後補充指：「很久沒有在香港酒店居住，朋友說一般窗都打不開，其實可安排隔離人士一些限區放風時間會好一些。現在搬到有窗的隔離中心，一切安好。」

可是有報道指，張錦程涉嫌於隔離期間違反強制檢疫令，他回應：

一場誤會，謝謝各朋友們關心，一切安好，醫生說這個年紀要多注意心臟問題，有時都會short 左（心率不正），也同時開了藥給我。
現在搬到有窗戶的房間，一切安好，生風很重要。

對於被指涉嫌違反隔離令被捕，張錦程坦承曾離開房間並解釋是一場誤會，在醫院檢查後被送竹篙灣隔離營。

【失憶24小時X大走步】 張達倫內地工作隔離　好爸爸帶妻兒照解相思

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轉往內地發展

現年55歲的張錦程曾拍攝過TVB劇集包括《刑事偵緝檔案II》、《美味天王》及《陀槍師姐》等。他之後憑舞台劇《飛越愛河橋LUV》及《法吻》兩度榮獲香港舞台劇獎最佳男主角。

他近年較為集中在內地發展，同時亦有為網上電台任主持。

同場加映：何遠東專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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