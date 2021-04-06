【夢見先人】清明時節容易見到「先人報夢 」 摧眠治療師：夢境是心理補償

▲ 夢境其中一個作用就是心理補償。

清明時節雨紛紛，這個日子的天氣每年都像配合拜祭先人的心情一樣，帶點陰沉。

說到清明節，它也是一個容易記到夢境的日子，當然在夢境裡大多數會見到逝去的先人，尤其是發生的時間不長，顯得更鮮明清晰。

有人說先人報夢，其實是先人有說話未曾講，希望透過夢境和我們溝通，這是比較玄學一點的說法。

引用心理學之父佛洛伊德的說法，夢境其中一個作用就是心理補償，在現實中我們不能做的事，在夢中做一次，以幫助我們紓緩情緒。

所以當清明節時，我們很容易夢到先人，是因為害怕做事會出現失誤或疏忽的地方，自己做得不好令先人不高興，或者十分掛念先人。而有些說話很常告訴他，例如自己或家人的近況。

其實進一步想想，「夢」是補償我們做不到的事之餘，也提醒了我們，會記掛著先人是正常的，但是不需要過份悲傷而影響自己的生活。

在過去先人仍在生時，我們還沒做或做不到的事，想說出已經無法傳遞的話，統統在夢中可以做到，也是一種接受現實、不再沉淪的表現，也證明自身不經不覺已經進步了，不需要令先人擔心，也是成長的證明。、

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