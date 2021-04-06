【蜜蜂來襲】珀麗灣窗邊驚現巨型蜂巢　戶主：大清早被「嗡嗡聲」嚇醒

▲ 珀麗灣窗邊驚現巨型蜂巢

當有蜜蜂誤闖民居或是在窗邊築巢，會頓時被嚇得不知所措，不知道如何處理。近日有馬灣珀麗灣住戶窗外出現巨大蜂巢，嚇得戶主上網求救！

有珀麗灣住戶早前上網發帖表示，一大清早被「嗡嗡聲」嚇醒，在窗邊發現籃球大小的巨型蜂巢。戶主已即時通知管理處，但由於正值復活節長假，最快要待4月7日才有專人處理。戶主於是於社交群組提醒其他戶主切勿開窗。

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從網上圖片可見，蜂巢如籃球般大，有近百隻蜜蜂。有不少網民質疑為何戶主沒有及早發現，待蜜蜂築成巨型蜂巢才驚覺「出事」。香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問時表示，只是有大批蜜蜂在窗口位置集結的話，一日之內出現如此情況並不出奇，估計蜜蜂可能受天雨或其他天氣因素影響，需找尋有遮擋的地方逗留。

他續指，

通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方，所以應為誤闖。

陳澤森提醒，

處理蜜蜂有一定危險，最好還是聯絡專業的滅蟲公司到場處理。

陳澤森又稱，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。不過，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

有熟悉蜜蜂集性的網民則表示，圖中並非巨型蜂巢，估計只是蜂巢中多出了一隻蜂后，蜂后於是帶左部份蜂「分家」離家獨立，路程中蜂后有機會停留暫作休息，而其他蜂則會包圍蜂后。網民呼籲事主不要殺蜂，指蜂后休息足夠便會離開。

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根據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有清潔公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜜蜂巢的收費約為600至800元不等。計劃負責人洪先生表示，希望市民為保育蜜蜂出一分力，合力帶蜜蜂回到大自然。

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責任編輯：羅嘉欣