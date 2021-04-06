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【青春不要臉】余德丞扮垃圾蟲現身《東張西望》道歉　Dickson：是我們疏忽【有片】

娛樂 12:51 2021/04/06

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余德丞表示：「遺留垃圾是我們的疏忽！」

前日（4月4日），《青春不要臉》劇組被網民爆料指拍攝後遺留垃圾在郊野公園，之後《青春不要臉》監製林肯和有份參與拍攝的余德丞已即在個人社交媒體道歉。

在昨日（4月5日），《青春不要臉》的演員余德丞、丁子朗、劉穎鏇和伍樂怡於《東張西望》講述當日在郊野公園的拍攝經過，並再次向公眾致歉，承認因為疏忽犯錯，承諾不會再犯。

【青春不要臉】郊野公園拍攝遺垃圾被斥缺公德 監製及余德丞道歉：責無旁貸

余德丞、丁子朗、劉穎鏇和伍樂怡現身《東張西望》。（截圖）

《青春不要臉》演員道歉

余德丞更以垃圾蟲的造型現身《東張西望》表示：「那是郊外的地方，入夜後真的沒有街燈，所以我們演員所有的戲服等，也要用車頭燈照明。收拾時因一時疏忽帶漏一袋黑色的膠袋，遺留垃圾，是我們的疏忽。」

丁子朗補充：「很多謝網民的提醒我們，原來我們留下東西，我覺得我們是劇組的團隊，有責任清理，監製也很好，知有問題時立即處理。」

劉穎鏇坦言自己責無旁貸：「怎樣都是我們不對，很不好意思。」至於伍樂怡承諾以後更加小心：「我相信大家也有公德心的意識，可能長期拍攝和暗黑的情況才會發生，當然事後大家也會有警惕，會繼續小心點，把事情做好。」

相信今次劇組的反面教材，定必能加深大家「清潔香港，人人有責」的重要性。

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【青春不要臉】TVB郊野公園拍劇亂拋劇本口罩　居民斥無手尾︰真係不要臉

劇組回拍攝地收拾

今次事件是因為有網民在facebook上載多張在山上發現有人遺下用過的口罩、膠樽等垃圾的照片，當中包括多份《青春不要臉》的劇本，所以估計是《青春不要臉》劇組遺下。

稿件上列出當日主要演員有余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、林正峰及謝可逸等，並寫有對白及多個拍攝場口和劇組人員電話號碼，有網民直斥《青春不要臉》的劇組冇手尾。

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事件曝光後，《青春不要臉》監製林肯即時召劇組人員到現場清理垃圾，同時發文解析事情始末，並代表劇組道歉，可說是知錯能改。

同場加映：何綺雲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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