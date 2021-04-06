【東張西望】關宛珊預告誕重磅B仔　Patrick Sir太太一度宮縮曾陷早產危機

▲ 關宛珊曾一度宮縮陷早產驚魂。

《東張西望》主持「Patrick Sir」林溥來與關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，二人在去年尾公布造人成功，將「升呢」為人父人母。

下周為Kimmy的預產期，可是昨日（4月5日）關宛珊於IG分享孕照之餘，亦透露陀B至28週時曾出現宮縮情況，幾乎有早產的危機，幸最好捱過這關口。而這位將迎來「小王子」降臨的準媽媽有感而發寫道：「人生就是如此意想不到，幸好我一直抱住平常心。」

【夫妻放閃】林溥來IG放閃賀結婚五週年 Patrick Sir：Love you forever

▲ 關宛珊於IG分享孕照。（取自instagram）

關宛珊準備下周誕B

關宛珊於個人IG貼出數張孕照，臨盆在即的她表示已「進入最後直路」，但透露早前曾陷小產危機：「28週BB仔已經轉咗頭兼入咗盆，而當時我們還傻傻不清楚狀況，還拍了14小時孕照，難怪當天宮縮情況嚴重到“個肚硬過張枱”，醫生一直驚我會早產。」

在醫生建議下，Kimmy每天散步不超過30分鐘，亦嘗試做反地心吸力動作，想辦法減輕宮頸壓力，最終頫利度過這關口，而B仔亦發育良好，更遺傳了爸爸的「大頭基因」。

她寫道：「到34週發育良好，有接近6磅，醫生話就算隨時岀世都不用入箱，而我嘅目標係37、8週，喺減食兼增加活動量嘅情況下，依然敵不過BB仔嘅吸收，36週有接近7磅，頭仔更大了3星期，醫生建議38週就要提早催生或開刀，原來BB仔只係話比我哋知佢已經準備好啫。」

下周是Kimmy的預產期，對於B仔即將降臨，這位準媽媽保持著輕鬆心情面對：「人生就是如此意想不到，幸好我一直抱住平常心，認為BB仔會選擇他岀世的方式，下星期就要把你帶到這個世界，我還是沒有絲毫緊張，反而有種放鬆、安心的感覺，願一切平安就好。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月 Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶

合作節目擦出愛火

林溥來與關宛珊於2011年因拍攝飲食節目認識，二人拍拖5年，於2016年在關島秘密註冊結婚，一直以來都非常甜蜜。上月26日Patrick Sir的太太關宛珊宣布懷有男胎5個月，關宛珊與Patrick Sir各於IG貼出數張孕照，分享快當爸媽的喜悅。

Kimmy預產期為今年4月，早前夫妻二人齊齊亮相錄影節目《流行經典50年》，Patrick Sir透露Kimmy腹中懷B仔，Patrick Sir打算為寶貝仔取「P」字為首的英文名，中文名則交由爺爺決定。

▲ 關宛珊臨盆在即。（取自instagram）

愛妻號貼身照顧太太

另外，上月Patrick Sir陪Kimmy做產檢後，於IG上載超聲波相片，透露B仔對腳超長，似乎遺傳二人的長腿基因。

Kimmy接受TOPick訪問時謂獲丈夫貼身照顧：「這年我們與屋企人見面次數加埋是一隻手都數得晒，去超市街市買餸等，多數都是Patrick負責，所以拍完劇主持完節目都還要去買到一袋二袋回來，這段時間辛苦晒他。」

同場加映：楊卓娜專訪