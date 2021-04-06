【商場優惠】ELEMENTS圓方推購物餐飲睇戲優惠　逢周末買小童戲票即獲贈成人戲票【附優惠詳情】

▲ 於ELEMENTS圓方欣賞連場好戲兼享豐富購物禮遇。（圖片由商場提供）

ELEMENTS圓方由4月起每逢周末設有「週日親子電影場」，凡購買小童戲票即可免費獲贈成人戲票，締造周末親子時光！此外，由4月1日至11日，除了「春日購物四重賞」外，顧客憑指定消費即可享PREMIERE CINEMAS電影禮券或買一送一電影禮券。睇戲購物過後，更可於場內食肆享用低至半價的堂食優惠！

PREMIERE CINEMAS「週日親子電影場」：購買小童戲票免費獲贈成人戲票

由4月1日起， PREMIERE CINEMAS的「週日親子電影場」，將帶來多套趣味動畫及精彩優惠，包括: 《大偵探福爾摩斯逃獄大追捕大電影》、《樣衰衰奇兵》、《小馬寶莉大電影》等，凡購買「週日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張。

而PREMIERE CINEMAS電影禮券及買一送一電影禮券，亦適用於多套全新大熱電影，包括韓國科幻動作鉅獻，由兩大男神孔劉及朴寶劍主演的《複製人徐福》；還有獲奧斯卡6項提名，由奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演的《爸爸可否不要老》等。

於ELEMENTS圓方盡享低至半價堂食優惠

此外，ELEMENTS圓方推出多個低至半價堂食優惠，包括：

於Mango Tree堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；

在指定日子於McSorley's Brewhouse & Grill堂食惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；

於MONSOON Oriental Cuisine惠顧「1.5小時無限暢飲」，可享優惠價港幣$168；

於Dim Sum Library堂食惠顧「晚市特選套餐」，可享優惠價港幣$660；

於Shake Shack單一消費滿每港幣$200，亦可享港幣$100現金券一張供下次使用等等。

憑指定消費可享總值超過港幣$50,000獎賞

由4月1日至11日，ELEMENTS圓方推出額外獎賞，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日消費滿港幣$100,000，即可享總值超過港幣$50,000獎賞，包括港幣$20,000 ELEMENTS圓方現金券、PREMIERE CINEMAS電影禮券2張、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券10張及港幣$29,000商戶禮券！

此外，顧客以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，亦可享總值港幣$2,000獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券2張及港幣$800商戶禮券。

顧客以電子貨幣消費滿港幣$6,800，亦可享總值港幣$1,000獎賞，包括港幣$300 ELEMENTS圓方現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券2張及港幣$500商戶禮券；消費滿港幣$28,000，亦可享總值港幣$8,000獎賞，包括港幣$2,200 ELEMENTS圓方現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券5張及港幣$5,300商戶禮券；消費滿港幣$60,000，更可享總值港幣$15,000獎賞，包括港幣$5,500 ELEMENTS圓方現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券10張及港幣$8,500商戶禮券！

各款ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括國際品牌: Burberry、Chloé、GUCCI、Maje；運動服飾: FILA FUSION 、Lululemon；美容品牌: BEYORG® | Beyond Organic、Jo Malone London等!

ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」/額外獎賞/餐飲優惠

推廣日期：由4月1日至4月11日

禮品換領處

火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)

金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

同場加映：即使假期未能出外旅行，在家炮製多國料理，跟著美食去一趟旅行，簡易食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩